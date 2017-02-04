«Нефтехимик» дома обыграл «Ладу»
Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Нефтехимиком» и «Ладой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Нефтехимика».
В составе победителей отличились Павел Порядин, Максим Березин и Павел Здунов. У «Лады» забивали Никита Филатов и Георгий Белоусов. «Нефтехимик» набрал 78 очков и занимает десятое место на Востоке. У «Лады» 64 очка и 14-е место.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Нефтехимик - Лада - 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)
Голы:
Порядин (Здунов), 4:25 (1:0). Березин (Квартальнов), 10:26 (2:0). Филатов (Костромитин), 21:20 (2:1). Здунов 24:45 (3:1). Белоусов (Комаров, Y. Gurkin), 41:34 (3:2).
Место и дата
04 февраля 17:00, СКК Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
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