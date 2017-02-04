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«Нефтехимик» дома обыграл «Ладу»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Нефтехимиком» и «Ладой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Нефтехимика».

В составе победителей отличились Павел Порядин, Максим Березин и Павел Здунов. У «Лады» забивали Никита Филатов и Георгий Белоусов. «Нефтехимик» набрал 78 очков и занимает десятое место на Востоке. У «Лады» 64 очка и 14-е место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

Матч

Нефтехимик - Лада - 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)

Голы:

Порядин (Здунов), 4:25 (1:0). Березин (Квартальнов), 10:26 (2:0). Филатов (Костромитин), 21:20 (2:1). Здунов 24:45 (3:1). Белоусов (Комаров, Y. Gurkin), 41:34 (3:2).

Место и дата

04 февраля 17:00, СКК Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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