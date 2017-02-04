Георгий Черданцев: Конте - 12-й игрок «Челси». Глядя на него, понимаешь, почему команда почти чемпион (Видео)

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев поделился впечатлениями от просмотра матча чемпионата англии «Челси» - «Арсенал» (3:1). Черданцев наблюдал за игрой из-за скамейки запасных «Челси».



- Глядя на эмоции Антонио Конте, находясь в нескольких метрах от него, понимаешь, что это не игра ни на публику, ни на камеру с его стороны. По-моему, Конте даже не отдает себе отчет, что его в этот момент снимают. Он, безусловно, 12-й игрок команды. Когда это видишь вживую, понимаешь, за счет чего «Челси» лидер и практически чемпион Англии. Хотя играть до конца сезона еще довольно долго, - сказал Георгий Черданцев корреспонденту «Советского спорта».

Победив «Арсенал», «Челси» увеличил отрыв от преследователей. Теперь у команды Антонио Конте 59 очков. У «Тоттенхэма» и «Арсенала» - по 47.



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