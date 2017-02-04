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Александр Андриевский: Для «Адмирала» плей-офф начался уже давным-давно

Источник:  ХК «Адмирал»Комментарии

Главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (3:1) в Омске.

– Поздравляю болельщиков с победой. Мы обыграли сильную команду, – приводит слова Андриевского официальный сайт «Адмирала». – Для нас плей-офф уже давным-давно начался, и каждое потерянное очко смерти подобно. Мы, можно сказать, стоим на краю пропасти, хотя сами в эту ситуацию себя загнали. Поэтому нам очень важно было выиграть. Я благодарен ребятам, всю игру сражались самоотверженно, нацелились на победу и добыли три очка.

– Почему не играли три защитника-легионера?
– У Моррисонна травма. Бартулис и Блум заболели гриппом.

– Саюстов перестал выходить в первом периоде, а Ткачев в третьем.
– У Саюстова травма, обследование покажет какая, сделаем снимки. Надеемся, что к новой серии вернется. У Ткачева температура 38 – видимо, по команде грипп пошел. Поэтому нам перерыв во благо.

Добавим, что в составе «Адмирала» голы забили Павел Макаренко, Михаил Фисенко и Дамир Жафяров.

«Адмирал» набрал 82 очка и опередил «Салават Юлаев», поднявшись на седьмое место Восточной конференции.

В следующем матче после перерыва на Евротур «Адмирал» сыграет 13 февраля в гостях с «Локомотивом».

Матч

Авангард - Адмирал - 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Голы:

Макаренко (Райт, Гавриленко), 2:20 (0:1). Михеев (Зубов), 28:13 (1:1). Фисенко 35:54 (1:2). Жафяров (Волченков, Бобков), 58:11 (1:3).

Место и дата

04 февраля 14:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция

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