Александр Андриевский: Для «Адмирала» плей-офф начался уже давным-давно

Главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (3:1) в Омске.

– Поздравляю болельщиков с победой. Мы обыграли сильную команду, – приводит слова Андриевского официальный сайт «Адмирала». – Для нас плей-офф уже давным-давно начался, и каждое потерянное очко смерти подобно. Мы, можно сказать, стоим на краю пропасти, хотя сами в эту ситуацию себя загнали. Поэтому нам очень важно было выиграть. Я благодарен ребятам, всю игру сражались самоотверженно, нацелились на победу и добыли три очка.

– Почему не играли три защитника-легионера?

– У Моррисонна травма. Бартулис и Блум заболели гриппом.

– Саюстов перестал выходить в первом периоде, а Ткачев в третьем.

– У Саюстова травма, обследование покажет какая, сделаем снимки. Надеемся, что к новой серии вернется. У Ткачева температура 38 – видимо, по команде грипп пошел. Поэтому нам перерыв во благо.

Добавим, что в составе «Адмирала» голы забили Павел Макаренко, Михаил Фисенко и Дамир Жафяров.

«Адмирал» набрал 82 очка и опередил «Салават Юлаев», поднявшись на седьмое место Восточной конференции.

В следующем матче после перерыва на Евротур «Адмирал» сыграет 13 февраля в гостях с «Локомотивом».