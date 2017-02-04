Александр Андриевский: Для «Адмирала» плей-офф начался уже давным-давно
Главный тренер «Адмирала»
Александр Андриевский оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом»
(3:1) в Омске.
– Поздравляю болельщиков с победой. Мы обыграли сильную команду, – приводит слова Андриевского официальный сайт «Адмирала». – Для нас плей-офф уже давным-давно начался, и каждое потерянное очко смерти подобно. Мы, можно сказать, стоим на краю пропасти, хотя сами в эту ситуацию себя загнали. Поэтому нам очень важно было выиграть. Я благодарен ребятам, всю игру сражались самоотверженно, нацелились на победу и добыли три очка.
– Почему не играли
три защитника-легионера?
– У Моррисонна травма. Бартулис и Блум заболели гриппом.
– Саюстов перестал
выходить в первом периоде, а Ткачев в третьем.
– У Саюстова травма, обследование покажет какая, сделаем снимки. Надеемся, что к новой серии вернется. У Ткачева температура 38 – видимо, по команде грипп пошел. Поэтому нам перерыв во благо.
Добавим, что в составе «Адмирала» голы забили Павел Макаренко, Михаил Фисенко и Дамир Жафяров.
«Адмирал» набрал 82 очка и опередил «Салават Юлаев», поднявшись на седьмое место Восточной конференции.
В следующем матче после перерыва на Евротур «Адмирал» сыграет 13 февраля в гостях с «Локомотивом».
Матч
Авангард - Адмирал - 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
Голы:
Макаренко (Райт, Гавриленко), 2:20 (0:1). Михеев (Зубов), 28:13 (1:1). Фисенко 35:54 (1:2). Жафяров (Волченков, Бобков), 58:11 (1:3).
Место и дата
04 февраля 14:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция