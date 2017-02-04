Окслейд-Чемберлен лайкнул твит о том, что Венгер должен уйти
Сегодня «Арсенал» в чемпионате Англии уступил «Челси» со счетом 1:3. Полузащитник «канониров» Алекс-Окслейд-Чемберлен после матча поставил лайк записи в твиттере с критикой главного тренера «канониров» Арсена Венгера.
Как сообщает Mirror, хавбек поставил «нравится» записи, в которой болельщик «Арсенала» с ником ArsenalFanTV написал, что
Венгер должен уйти. Позднее футболист убрал свой лайк, но его уже успели
заметить журналисты.
Команда Антонио Конте с 59 очками укрепила лидерство в таблице АПЛ, уже на 12 баллов опережая «канониров» и «Тоттенхэм». В следующем туре «Арсенал» 11 февраля примет «Халл Сити», а «Челси» в тот же день сыграет на выезде с «Бернли».
Матч
Голы
Алонсо 13 (1:0). Азар 53 (2:0). Фабрегас 86 (3:0). Жиру 90 (3:1).
Состав
Челси: Куртуа, Алонсо, Кэйхилл, Аспиликуэта, Луиз, Азар (Фабрегас, 84), Мозес (Зума, 88), Матич, Канте, Коста, Педро (Виллиан, 83)
Арсенал: Чех, Монреаль, Косьельни, Бельерин (Паулиста, 18), Мустафи, Окслейд-Чемберлен, Коклен (Жиру, 65), Озил, Санчес, Уолкотт (Уэлбек, 70), Айвоби
Предупреждения:
Место и дата
04 февраля 15:30, Стэмфорд Бридж, Текстовая трансляция