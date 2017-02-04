Окслейд-Чемберлен лайкнул твит о том, что Венгер должен уйти

Сегодня «Арсенал» в чемпионате Англии уступил «Челси» со счетом 1:3. Полузащитник «канониров» Алекс-Окслейд-Чемберлен после матча поставил лайк записи в твиттере с критикой главного тренера «канониров» Арсена Венгера.

Как сообщает Mirror, хавбек поставил «нравится» записи, в которой болельщик «Арсенала» с ником ArsenalFanTV написал, что Венгер должен уйти. Позднее футболист убрал свой лайк, но его уже успели заметить журналисты.

Команда Антонио Конте с 59 очками укрепила лидерство в таблице АПЛ, уже на 12 баллов опережая «канониров» и «Тоттенхэм». В следующем туре «Арсенал» 11 февраля примет «Халл Сити», а «Челси» в тот же день сыграет на выезде с «Бернли».