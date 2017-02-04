Доминика Цибулкова: Недовольна тем, как играла в полуфинале Spb Ladies Trophy

Словацкая теннисистка Доминика Цибулкова поделилась впечатлениями от поражения Юлии Путинцевой в полуфинале Spb Ladies Trophy 2017.

- Чем вас удивила Юлия Путинцева?

- Дело полностью во мне. Я диктовала игру, но не смогла завершить матч тогда, когда должна была. Во втором и третьем сете я действовала не так, как хотела.

- С какими мыслями уезжаете из Петербурга? Довольны ли выходом в полуфинал?

- Я недовольна тем, как играла в полуфинале. Очень хотела сыграть с Путинцевой так, как в прошлых двух матчах в Петербурге. Из-за того, что не вышла в финал - я чувствую себя не очень хорошо. Общие впечатления отличные, турнир мне очень нравится.

- Многие ожидали, что вы будете играть полуфинал против Светланы Кузнецовой. Для вас выход Путинцевой был неожиданным?

- Я смотрела тот матч, но в середине третьего сета мы выключили телевизор и пошли кушать. Не скажу, что это стало большим сюрпризом, - приводит слова Цибулковой корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, Путинцева в полуфинальном матче St. Petersburg Ladies Trophy одержала победу в трех сетах над словачкой Доминикой Цибулковой. Счет встречи по партиям - 3:6, 6:4, 6:4. Матч продолжался два часа и 22 минуты.

В финале соперницей Путинцевой будет Кристина Младенович, одолевшая в полуфинале Наталью Вихлянцеву.

Для представительницы Казахстана, выступавшей за Россию до 2012 года, это будет первый финал на турнирах WTA.

Финал Spb Ladies Trophy пройдет 5 февраля на «СИБУР АРЕНЕ».