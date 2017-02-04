Сергей Прядкин: Нет опасности, что «Томь» сойдет с дистанции
Президент РФПЛ Сергей
Прядкин заявил, что «Томь» продолжит выступление в премьер-лиге, несмотря на
финсовые проблемы.
«Беспокойства и опасности, что команда сойдет с дистанции из-за
финансовых проблем, нет. Огромное спасибо властям региона, Виталий Леонтьевич
Мутко много уделил этому внимания. В понедельник-вторник у меня будет разговор
с генеральным директором томичей Русланом Киселевым, и я буду владеть более
детальной информацией», – приводит ТАСС слова Прядкина.
Напомним, игроки и тренерский штаб «Томи» не получают зарплату с
начала сезона. Из-за проблем с долгами на клуб наложен запрет на регистрацию
новых игроков.
В 17 турах «Томь» набрала девять очков и занимает последнее место в премьер-лиге.
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