«Эвертон» и «Борнмут» забили девять голов на двоих, Лукаку сделал покер
«Эвертон» одержал
победу в результативном матче 24-го тура премьер-лиги с «Борнмутом» (6:3) на «Гудисон
Парк».
Через полчаса после начала игры хозяева вели уже со счетом 3:0. Бельгиец Ромелу Лукаку сделал дубль, а еще один гол забил ирландец Джеймс Маккарти.
После перерыва норвежец Джошуа Кинг отквитал два мяча за 11 минут. Впрочем, Лукаку потребовалось всего две минуты, чтобы восстановить разницу в три гола. А покер в ворота «Борнмута» позволил 23-летнему форварду выйти в лидеры списка бомбардиров чемпионата с 16 голами. В оставшееся время команды забили еще по разу.
«Эвертон» набрал 40 очков и остался на седьмом месте, сократив отставание от «Манчестер Юнайтед» до двух очков.
В 25-м туре 11 февраля команда Рональда Кумана сыграет в гостях с «Мидлсбро».
Премьер-лига
24-й тур
Матч
Голы
Лукаку 2 (1:0). МакКарти 24 (2:0). Лукаку 30 (3:0). Кинг 60 (3:1). Кинг 70 (3:2). Лукаку 83 (4:2). Лукаку 85 (5:2). Баркли 90 (6:2). Артер 90 (6:3).
Состав
Эвертон: Роблес, Коулмэн, Мори, Уильямс, Бэйнс, Баркли, МакКарти (Дэвис, 61), Бэрри (Холгейт, 80), Шнайдерлин, Лукман (Миральяс, 71), Лукаку
Борнмут: Боруц, Кук С., Фрэнсис (Смит Б., 46), Мингз, Сурмэн, Гослинг (Айб, 46), Артер, Фрейзер, Пью (Афобе, 83), Уилшер, Кинг
Предупреждения:
Шнайдерлин, 50; Роблес, 74; Дэвис, 76 - Артер, 14
Судья:
Майкл Джонс (Англия)
Место и дата
04 февраля 18:00, Гудисон Парк, Онлайн-трансляция