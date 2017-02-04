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«Эвертон» и «Борнмут» забили девять голов на двоих, Лукаку сделал покер

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«Эвертон» одержал победу в результативном матче 24-го тура премьер-лиги с «Борнмутом» (6:3) на «Гудисон Парк».

Через полчаса после начала игры хозяева вели уже со счетом 3:0. Бельгиец Ромелу Лукаку сделал дубль, а еще один гол забил ирландец Джеймс Маккарти.

После перерыва норвежец Джошуа Кинг отквитал два мяча за 11 минут. Впрочем, Лукаку потребовалось всего две минуты, чтобы восстановить разницу в три гола. А покер в ворота «Борнмута» позволил 23-летнему форварду выйти в лидеры списка бомбардиров чемпионата с 16 голами. В оставшееся время команды забили еще по разу.

«Эвертон» набрал 40 очков и остался на седьмом месте, сократив отставание от «Манчестер Юнайтед» до двух очков.

В 25-м туре 11 февраля команда Рональда Кумана сыграет в гостях с «Мидлсбро».

Премьер-лига

24-й тур

Матч

Эвертон - Борнмут - 6:3 (3:0)

Голы

Лукаку 2 (1:0). МакКарти 24 (2:0). Лукаку 30 (3:0). Кинг 60 (3:1). Кинг 70 (3:2). Лукаку 83 (4:2). Лукаку 85 (5:2). Баркли 90 (6:2). Артер 90 (6:3).

Состав

Эвертон: Роблес, Коулмэн, Мори, Уильямс, Бэйнс, Баркли, МакКарти (Дэвис, 61), Бэрри (Холгейт, 80), Шнайдерлин, Лукман (Миральяс, 71), Лукаку

Борнмут: Боруц, Кук С., Фрэнсис (Смит Б., 46), Мингз, Сурмэн, Гослинг (Айб, 46), Артер, Фрейзер, Пью (Афобе, 83), Уилшер, Кинг

Предупреждения:

Шнайдерлин, 50; Роблес, 74; Дэвис, 76 - Артер, 14

Судья:

Майкл Джонс (Англия)

Место и дата

04 февраля 18:00, Гудисон Парк, Онлайн-трансляция

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