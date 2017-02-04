«Эвертон» и «Борнмут» забили девять голов на двоих, Лукаку сделал покер

«Эвертон» одержал победу в результативном матче 24-го тура премьер-лиги с «Борнмутом» (6:3) на «Гудисон Парк».

Через полчаса после начала игры хозяева вели уже со счетом 3:0. Бельгиец Ромелу Лукаку сделал дубль, а еще один гол забил ирландец Джеймс Маккарти.

После перерыва норвежец Джошуа Кинг отквитал два мяча за 11 минут. Впрочем, Лукаку потребовалось всего две минуты, чтобы восстановить разницу в три гола. А покер в ворота «Борнмута» позволил 23-летнему форварду выйти в лидеры списка бомбардиров чемпионата с 16 голами. В оставшееся время команды забили еще по разу.

«Эвертон» набрал 40 очков и остался на седьмом месте, сократив отставание от «Манчестер Юнайтед» до двух очков.

В 25-м туре 11 февраля команда Рональда Кумана сыграет в гостях с «Мидлсбро».

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24-й тур