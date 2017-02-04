«Барселона» одержала победу в матче с «Атлетиком»
Матч 21-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Атлетиком»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Барсы».
«Барселона» набрала 45 очков и занимает второе место в чемпионате Испании. У «Атлетика» 32 очка и восьмое место.
Чемпионат Испании. Примера
21-й тур
Матч
Барселона - Атлетик - 3:0 (2:0)
Голы
Алькасер 18 (1:0). Месси 40 (2:0). Видаль 67 (3:0).
Состав
Барселона: тер Штеген, Пике (Маскерано, 46), Умтити, Матьё, Гомеш, Рафинья (Ракитич, 54), Видаль, Туран, Месси (Роберто, 64), Неймар, Алькасер
Атлетик: Ираисос, Лапорте, Балензиага, Альварес Й., Лекуе (Адурис, 52), Сан Хосе (Беньят, 60), де Маркос, Гарсия (Эрасо, 74), Итурраспе, Муньяин, Уильямс
Предупреждения:
Пике, 22 - Итурраспе, 27; де Маркос, 34; Лапорте, 70
Судья:
Хосе Луис Гонсалес (Испания)
Место и дата
04 февраля 18:15, Ноу Камп, Онлайн-трансляция