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«Барселона» одержала победу в матче с «Атлетиком»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 21-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Атлетиком» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Барсы».
На 18-й минуте с паса Неймара Пако Алькасер, заменивший в основе Луиса Суареса, с близкого расстояния отправил мяч в противоход вратарю и открыл счет. Затем со штрафного с острого угла второй мяч провел Лионель Месси. Горка Ираисос коснулся мяча, но не сумел отбить. Во втором тайме третий мяч провел Алейш Видаль.

«Барселона» набрала 45 очков и занимает второе место в чемпионате Испании. У «Атлетика» 32 очка и восьмое место.

Чемпионат Испании. Примера

21-й тур

Матч

Барселона - Атлетик - 3:0 (2:0)

Голы

Алькасер 18 (1:0). Месси 40 (2:0). Видаль 67 (3:0).

Состав

Барселона: тер Штеген, Пике (Маскерано, 46), Умтити, Матьё, Гомеш, Рафинья (Ракитич, 54), Видаль, Туран, Месси (Роберто, 64), Неймар, Алькасер

Атлетик: Ираисос, Лапорте, Балензиага, Альварес Й., Лекуе (Адурис, 52), Сан Хосе (Беньят, 60), де Маркос, Гарсия (Эрасо, 74), Итурраспе, Муньяин, Уильямс

Предупреждения:

Пике, 22 - Итурраспе, 27; де Маркос, 34; Лапорте, 70

Судья:

Хосе Луис Гонсалес (Испания)

Место и дата

04 февраля 18:15, Ноу Камп, Онлайн-трансляция

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