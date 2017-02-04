«Барселона» одержала победу в матче с «Атлетиком»

Матч 21-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Атлетиком» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Барсы».



На 18-й минуте с паса Неймара Пако Алькасер, заменивший в основе Луиса Суареса, с близкого расстояния отправил мяч в противоход вратарю и открыл счет. Затем со штрафного с острого угла второй мяч провел Лионель Месси. Горка Ираисос коснулся мяча, но не сумел отбить. Во втором тайме третий мяч провел Алейш Видаль.

«Барселона» набрала 45 очков и занимает второе место в чемпионате Испании. У «Атлетика» 32 очка и восьмое место.

Чемпионат Испании. Примера

21-й тур