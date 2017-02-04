После допинг-скандала и лишения медали Антюх уходит из спорта

Наталья Антюх заявила об уходе из спорта. Произошло это на фоне скандала с ее партнерами по команде.

Напомним, на днях стало известно о дисквалификации Антонины Кривошапки, о чем «Советский спорт» подробно рассказывал.

Антюх и ее партнерши по сборной на Олимпиаде в 2012 году в Лондоне завоевали золото в беге на 400 метров с барьерами, а также серебро в эстафете 4x400 метров, однако Международный олимпийский комитет (МОК) лишил россиянок данной награды из-за положительной допинг-пробы у Антонины Кривошапки, у которой был обнаружен туринабол. В итоге без наград остались не только Кривошапка, но и Юлия Гущина, Татьяна Фирова и сама Антюх.

Наталья Антюх заявила, что больше не планирует участвовать в соревнованиях и ее возвращения в спорт ждать не стоит:

- Хватит с меня выступлений в соревнованиях. В качестве спортсменки меня точно не ждите, - заявила она.



