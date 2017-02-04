«Анжи» сообщил о потасовке во время контрольного матча

Из твиттера махачкалинской команды «Анжи», которая сейчас проводила контрольный матч с турецким клубом «Элязыгспор», стало известно о серьезной потасовке на поле.

После пропущенного гола игроки турецкой команды стали вести себя неоправданно агрессивно и всячески провоцировали наших ребят. — ФК «Анжи» (@fc_anji) 4 февраля 2017 г.

Как выяснилось, игра «Анжи» – «Элязыгспор» на сборах в Белеке была прервана в конце первого тайма после того, как на поле развязалась драка с участием футболистов обеих команд.



На момент потасовки счёт был 1:0 в пользу «Анжи». Гол забил Арсен Хубулов. Матч был остановлен арбитром на 38-й минуте.

Завтра «Анжи» ждёт контрольный с македонским «Вардаром».