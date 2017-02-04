Юлия Путинцева: В финале Spb Ladies Trophy никакого прессинга не будет

Юлия Путинцева, представляющая Казахстан, поделилась впечатлениями от победы над Доминикой Цибулковой в полуфинале Spb Ladies Trophy 2017.

- Вы второй день подряд возвращаетесь в игру. Откуда у вас берутся силы на финальный рывок?

- Я никогда не сдаюсь и играю до конца. А еще проигрывать я не люблю, как и все, в принципе. Очень стараюсь в каждом матче.

- Есть ли у вас какие-то кумиры?

- Из игроков мне всегда нравился Рафаэль Надаль, потому что у него невероятный характер и умение подстраиваться под любые неудобства, в которые он попадает. Еще мне нравится боец UFC Конор Макргегор, я люблю наблюдать за его поединками, пресс-конференциями.

- Какие у вас ожидания от финала?

- Завтра никакого прессинга не будет, выйду на корт и буду наслаждаться своим первым финалом в карьере. Выиграю – круто, но, если не получится - ничего страшного. Для меня самое главное - получить опыт. Знаю точно, что бороться буду до конца.

- Вашу последнюю фотографию в инстаграме вы выкладывали до приезда в Петербург. У нас в городе нечего сфотографировать?

- У меня очень много фотографий из Петербурга, но у меня есть свои суеверия, поэтому по ходу турнира я ничего не выкладываю (улыбается), - приводит слова Путинцевой корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, Путинцева в полуфинальном матче St. Petersburg Ladies Trophy одержала победу в трех сетах над словачкой Доминикой Цибулковой. Счет встречи по партиям - 3:6, 6:4, 6:4. Матч продолжался два часа и 22 минуты. В финале соперницей Путинцевой будет Кристина Младенович, одолевшая в полуфинале Наталью Вихлянцеву.

Для представительницы Казахстана, выступавшей за Россию до 2012 года, это будет первый финал на турнирах WTA.

Финал Spb Ladies Trophy пройдет 5 февраля на «СИБУР АРЕНЕ».