«Локомотив-Кубань» дома обыграл «Нижний Новгород»
Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Локомотивом-Кубанью» и «Нижним Новгородом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 88:75.
Отметим, что из-за неисправности табло матч был отложен, но в итоге игра состоялась. В составе победителей самым результативным стал Кевин Джонс, который набрал 20 очков. У «Нижнего Новгорода» 17 очков в активе Кевина Бойнтона.
«Локомотив-Кубань» занимает второе место в турнирной таблице. У «Нижнего Новгорода» десятое место.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Матч
Локомотив-Кубань - Нижний Новгород - 88:75
Место и дата
04 февраля 16:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция
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