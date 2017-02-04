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«Локомотив-Кубань» дома обыграл «Нижний Новгород»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Локомотивом-Кубанью» и «Нижним Новгородом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 88:75.

Отметим, что из-за неисправности табло матч был отложен, но в итоге игра состоялась. В составе победителей самым результативным стал Кевин Джонс, который набрал 20 очков. У «Нижнего Новгорода» 17 очков в активе Кевина Бойнтона.

«Локомотив-Кубань» занимает второе место в турнирной таблице. У «Нижнего Новгорода» десятое место.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Матч

Локомотив-Кубань - Нижний Новгород - 88:75

Место и дата

04 февраля 16:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция

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