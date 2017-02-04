Н’Голо Канте: «Челси» пока еще ничего не выиграл

Полузащитник «Челси» Н’Голо Канте прокомментировал победу над «Арсеналом» (3:1) в матче 24-го тура премьер-лиги на «Стэмфорд Бридж».

«Мы можем играть лучше, но эта игра была важна для нас, – приводит BBC слова 25-летнего француза. – Когда я выступал во Франции, у меня была цель просто оставаться в лиге 1. Я не ждал, что однажды выиграю какой-нибудь титул. То, что мы сделали в прошлом сезоне, было удивительно, а в этом году мы пока еще ничего не выиграли».

Напомним, в сезоне 2015/2016 Канте стал чемпионом Англии в составе «Лестера».

После победы над «Арсеналом» «Челси» оторвался от «канониров», занимающих третье место, на 12 очков.