Н’Голо Канте: «Челси» пока еще ничего не выиграл
Полузащитник «Челси»
Н’Голо Канте прокомментировал победу над «Арсеналом» (3:1) в матче 24-го тура
премьер-лиги на «Стэмфорд Бридж».
«Мы можем играть лучше, но эта игра была важна для нас, – приводит BBC слова 25-летнего француза. – Когда я выступал во Франции, у меня была цель просто оставаться в лиге 1. Я не ждал, что однажды выиграю какой-нибудь титул. То, что мы сделали в прошлом сезоне, было удивительно, а в этом году мы пока еще ничего не выиграли».
Напомним, в сезоне 2015/2016 Канте стал чемпионом Англии в составе «Лестера».
После победы над «Арсеналом» «Челси» оторвался от «канониров», занимающих третье место, на 12 очков.
Матч
Голы
Алонсо 13 (1:0). Азар 53 (2:0). Фабрегас 86 (3:0). Жиру 90 (3:1).
Состав
Челси: Куртуа, Алонсо, Кэйхилл, Аспиликуэта, Луиз, Азар (Фабрегас, 84), Мозес (Зума, 88), Матич, Канте, Коста, Педро (Виллиан, 83)
Арсенал: Чех, Монреаль, Косьельни, Бельерин (Паулиста, 18), Мустафи, Окслейд-Чемберлен, Коклен (Жиру, 65), Озил, Санчес, Уолкотт (Уэлбек, 70), Айвоби
Предупреждения:
Место и дата
04 февраля 15:30, Стэмфорд Бридж, Текстовая трансляция