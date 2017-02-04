«Монако» обыграл «Ниццу» и стал единоличным лидером чемпионата Франции
Матч 23-го тура чемпионата Франции между «Монако» и «Ниццей» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Монако».
В составе победителей дубль сделал Радамель Фалькао. Еще один мяч забил Валер Жермен. «Монако» набрал 52 очка и занимает первое место в чемпионате Франции. У «Ниццы» 49 очков и второе место.
Чемпионат Франции. Лига 1
23-й тур
Матч
Голы
Жермен 47 (1:0). Фалькао 60 (2:0). Фалькао 81 (3:0).
Состав
Монако: Субашич, Сидибе, Эмерсон, Глик, Фабиньо, Менди, Силва (Дирар, 88), Лемар, Бакайоко, Фалькао (Мбаппе, 90), Жермен (Моутинью, 77)
Ницца: Кардинале, Данте, Байсс, Дальберт, Суке, Сарр (Бельханда, 64), Эссерик, Сери, Сипрьен, Балотелли, Плеа
Предупреждения:
Судья:
Бенуа Бастин (Франция)
Место и дата
04 февраля 19:00, Луи II, Онлайн-трансляция
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