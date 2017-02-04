Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Сибирь1 : 3Амур
Бенди  Норвегия2 : 17Швеция
Бенди  Финляндия- : -Россия
Футбол  Челси3 : 1Арсенал
Футбол  Боруссия0 : 0РБ Лейпциг
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Монако» обыграл «Ниццу» и стал единоличным лидером чемпионата Франции

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 23-го тура чемпионата Франции между «Монако» и «Ниццей» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Монако».

В составе победителей дубль сделал Радамель Фалькао. Еще один мяч забил Валер Жермен. «Монако» набрал 52 очка и занимает первое место в чемпионате Франции. У «Ниццы» 49 очков и второе место.

Чемпионат Франции. Лига 1

23-й тур

Матч

Монако - Ницца - 3:0 (0:0)

Голы

Жермен 47 (1:0). Фалькао 60 (2:0). Фалькао 81 (3:0).

Состав

Монако: Субашич, Сидибе, Эмерсон, Глик, Фабиньо, Менди, Силва (Дирар, 88), Лемар, Бакайоко, Фалькао (Мбаппе, 90), Жермен (Моутинью, 77)

Ницца: Кардинале, Данте, Байсс, Дальберт, Суке, Сарр (Бельханда, 64), Эссерик, Сери, Сипрьен, Балотелли, Плеа

Предупреждения:

Эмерсон, 57 - Сери, 13

Судья:

Бенуа Бастин (Франция)

Место и дата

04 февраля 19:00, Луи II, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Н’Голо Канте: «Челси» пока еще ничего не выигралПолузащитник «Челси» Н’Голо Канте прокомментировал победу над «Арсеналом» (3:1) в матче 24-го тура премьер-лиги на «Стэмфорд Бридж».Лига 1. 23-й тур. «Монако» - «Ницца», «Дижон» - «ПСЖ» и другие матчи. ОнлайнВсе матчи чемпионата Франции по футболу на сайте «Советского спорта».Встреча трех Сергеев Карякиных, первое поражение «Зенита» в году и 4 очка Мозгова. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра субботы.«Метц» на последних минутах вырвал победу в матче с «Марселем»В матче 23-го тура чемпионата Франции «Мец» на своем поле обыграл «Марсель» со счетом 1:0.«Марсель» и «Монако» сыграют в 1/8 финала Кубка ФранцииСостоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Франции. На этой стадии друг с другом сыграют «Марсель» и «Монако».Агент Верратти: Сколько стоит мой клиент? У Марко нет ценыФутбольный агент Донато Ди Кампли, представляющий интересы полузащитника «ПСЖ» Марко ВерраттиПравь, Британия! Итоги январского трансферного окна в ЕвропеПравь, Британия! Итоги январского трансферного окна в ЕвропеВ ночь на 1 февраля в большинстве европейских лиг закрылось зимнее трансферное окно.Хесе Родригес: Моя заплата? Счастье не купишьНовичок «Лас-Пальмаса» Хесе Родригес, перешедший в испанский клуб на правах аренды из «ПСЖ», прокомментировал свое возвращение в Примеру.«Бордо» подтвердил аренду ЙовановичаИгрок «Зенита» Вукашин Йованович перешелт на правах аренды в «Бордо», сообщает официальный сайт французского клуба.ЦСКА: Благодарим Траоре за голы, забитые в первом в истории матче на «Арене ЦСКА»На официальном сайте московского ЦСКА появилось сообщение, посвященное уходу нападающего Ласина Траоре, права на которого принадлежат «Монако».«Осасуна» арендовала Сиригу у «ПСЖ»Голкипер «ПСЖ» Сальваторе Сиригу перешел в «Осасуну» на правах аренды. Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба.«Спортинг» подтвердил переход ТраореБывший форвард ЦСКА Ласина Траоре перешел в хихонский «Спортинг» на правах аренды. Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба.Гассе назначен главным тренером «Монпелье»Новым главным тренером «Монпелье» стал Жан-Луи Гассе. Об этом сообщает официальный сайт французского клуба.Тьерри Анри: Нужно уважать решение Пайе, мы же не знаем, что у него в головеБывший форвард «Арсенала» Тьерри Анри прокомментировал переход полузащитника Димитри Пайе из «Вест Хэма» в «Марсель».«Лилль» заплатил 7 миллионов евро за форварда «Аякса»Французский «Лилль» пополнил состав форвардом «Аякса» Анваром Эль Гази.«Бордо» арендует Йовановича20-летний защитник «Зенита» Вукашин Йованович перейдет на правах аренды в «Бордо».«Лас-Пальмас» арендовал Хесе до конца сезонаПолузащитник «Пари Сен-Жермен» Хесе продолжит сезон в «Лас-Пальмасе». «Желтые» взяли 23-летнего игрока в аренду до 30 июня 2017 года.Юлиан Дракслер: У нас с «ПСЖ» похожие целиПолузащитник «Пари Сен-Жермен» Юлиан Дракслер считает, что выбрал правильный клуб в стремлении выиграть титулы уже в этом сезоне.Энди Кэрролл: Уход Пайе сплотил «Вест Хэм»Форвард «Вест Хэма» Энди Кэрролл высказался о ситуации с переходом Димитри Пайе в «Марсель».Пайе не общался с партнерами по «Вест Хэму» около двух месяцевСовладелец «Вест Хэма» Дэвид Салливан заявил, что бывший полузащитник команды Димитри Пайе не разговаривал с партнерами по команде на протяжении восьми недель перед уходом из клуба.
Главные новости
Хоккей
Финляндия – Россия. Онлайн
Футбол
«Монако» обыграл «Ниццу» и стал единоличным лидером чемпионата Франции
Хоккей
Швеция переиграла Норвегию и вышла в финал чемпионата мира по хоккею с мячом
Футбол
«Барселона» одержала победу в матче с «Атлетиком»
Футбол
«Эвертон» и «Борнмут» забили девять голов на двоих, Лукаку сделал покер
Футбол
«Ливерпуль» уступил «Халлу» и опустился на четвертое место в чемпионате Англии
Футбол
Окслейд-Чемберлен лайкнул твит о том, что Венгер должен уйти
Футбол
Георгий Черданцев: Конте - 12-й игрок «Челси». Глядя на него, понимаешь, почему команда почти чемпион (Видео)
Футбол
«Бавария» дома сыграла вничью с «Шальке»
Хоккей
Российские хоккеистки разгромили сборную Китая и вышли в финал Универсиады
все новости
Ницца
Ниццакалендарьстатистика
Монако
Монакокалендарьстатистика
Радамель Фалькао
Радамель Фалькаовсе новости
Чемпионат Франции
Чемпионат Франциитаблицакалендарьстатистикатексты/новости