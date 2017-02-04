Гари Кэйхилл: После первого матча с «Арсеналом» чувствовал себя неудачником, сегодня все встало на свои места
Капитан «Челси» Гари
Кэйхилл подвел итоги матча 24-го тура премьер-лиги с «Арсеналом» (3:1) на «Стэмфорд
Бридж».
«Фантастика. Футбол дает возможность ставить вещи на свои места. Я помню, как мы уходили с поля после поражения в первом матче с «Арсеналом». Я чувствовал себя неудачником.
Тот результат добавил нам желания. Мы уверенно играем у себя дома, и мы понимали, что победа жизненно важна. Лично у меня после того матча было чувство, что мне нужен шанс, чтобы поставить все на свои места. Так что сегодня чувствую себя хорошо.
Мы наигрывали эту схему и тактику. У нас очень основательный тренер. Мы создали много моментов и могли забить больше. Эден забил особенный гол. Я считаю, что он все решил в этой игре.
Теперь у нас отличное положение. Мы знали, что сегодня был очень важный день», – приводит BBC слова Кэйхилла.
Напомним, в первом круге 24 сентября «Арсенал» разгромил «Челси» (3:0) на «Эмирейтс».
Теперь «Челси» опережает «канониров» на 12 очков. В следующем туре 12 февраля «синие» сыграют в гостях с «Бернли».
Матч
Голы
Алонсо 13 (1:0). Азар 53 (2:0). Фабрегас 86 (3:0). Жиру 90 (3:1).
Состав
Челси: Куртуа, Алонсо, Кэйхилл, Аспиликуэта, Луиз, Азар (Фабрегас, 84), Мозес (Зума, 88), Матич, Канте, Коста, Педро (Виллиан, 83)
Арсенал: Чех, Монреаль, Косьельни, Бельерин (Паулиста, 18), Мустафи, Окслейд-Чемберлен, Коклен (Жиру, 65), Озил, Санчес, Уолкотт (Уэлбек, 70), Айвоби
Предупреждения:
Место и дата
04 февраля 15:30, Стэмфорд Бридж, Текстовая трансляция