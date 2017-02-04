Гари Кэйхилл: После первого матча с «Арсеналом» чувствовал себя неудачником, сегодня все встало на свои места

Капитан «Челси» Гари Кэйхилл подвел итоги матча 24-го тура премьер-лиги с «Арсеналом» (3:1) на «Стэмфорд Бридж».

«Фантастика. Футбол дает возможность ставить вещи на свои места. Я помню, как мы уходили с поля после поражения в первом матче с «Арсеналом». Я чувствовал себя неудачником.

Тот результат добавил нам желания. Мы уверенно играем у себя дома, и мы понимали, что победа жизненно важна. Лично у меня после того матча было чувство, что мне нужен шанс, чтобы поставить все на свои места. Так что сегодня чувствую себя хорошо.

Мы наигрывали эту схему и тактику. У нас очень основательный тренер. Мы создали много моментов и могли забить больше. Эден забил особенный гол. Я считаю, что он все решил в этой игре.

Теперь у нас отличное положение. Мы знали, что сегодня был очень важный день», – приводит BBC слова Кэйхилла.

Напомним, в первом круге 24 сентября «Арсенал» разгромил «Челси» (3:0) на «Эмирейтс».

Теперь «Челси» опережает «канониров» на 12 очков. В следующем туре 12 февраля «синие» сыграют в гостях с «Бернли».