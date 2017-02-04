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Лидер биатлонной гонки на Универсиаде перепутала стрельбу лёжа и стоя

Сергей Данилевич
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нечастую для соревнований высокого уровня оплошность допустила сегодня на соревнованиях Универсиады Галина Вишневская из Казахстана.

На втором огневом рубеже гонки преследования в Алма-Ате стала стрелять из положения стоя, хотя по регламенту она обязана была лечь на специальный коврик и стрелять из положения лёжа.

В итоге шедшая лидером Вишневская была снята с соревнований.

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