Лидер биатлонной гонки на Универсиаде перепутала стрельбу лёжа и стоя

Нечастую для соревнований высокого уровня оплошность допустила сегодня на соревнованиях Универсиады Галина Вишневская из Казахстана.

На втором огневом рубеже гонки преследования в Алма-Ате стала стрелять из положения стоя, хотя по регламенту она обязана была лечь на специальный коврик и стрелять из положения лёжа.

В итоге шедшая лидером Вишневская была снята с соревнований.