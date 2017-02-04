Федор Канарейкин: Надеемся, что Медведев вернется к плей-офф

Главный тренер «Авангарда» Федор Канарейкин прокомментировал матч регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (1:3) и рассказал о ситуации с травмированными игроками.

– Мы пропустили быстрый гол – в общем-то, несложный, – приводит слова Канарейкина официальный сайт «Авангарда». – Думаю, работа была равной с обеих сторон. А вторая шайба – это результат индивидуальной ошибки нашего защитника, который не разобрался в простой ситуации. Все было под контролем, у него было два хода – или продлевать борт, или сработать на центрального нападающего. Совершенно свободная была ситуация, но он нашел наихудшее продолжение. Что касается соперников, то «Адмирал» вышел воевать до конца. Мы тоже боролись за победу, но нам не удалось ликвидировать отставание в одну шайбу.

– Евгений Медведев в списке травмированных. Насколько это серьезно, и когда ждать его возвращения на лед?

– Сейчас он обследовался. Травма была не в последней игре, он играл с ней, работал. Хорошо, что дотерпел почти до перерыва. Посмотрим, пока не знаю, как пойдет лечение. Надеемся вернуть его к плей-офф.

– Уже прикидывали, кто будет играть в воротах в оставшихся матчах?

– Первый вопрос, который меня волнует, – это травма Шилина. Мне надо подтянуть его к плей-офф. Я надеюсь, он подойдет и к этим трем матчам, надеюсь дать ему практику в одном из них. А работу в плей-офф начнет Фурх – других вариантов у нас нет, мы поддерживаем его. И команда поддерживает его, и он поддерживает команду.

Напомним, как лидер дивизиона Чернышева «Авангард» занимает второе место Восточной конференции и останется на нем до конца регулярного чемпионата.