Александр Кутьин: Наш тандем с Милевским напоминает мне связку с Савиным в тульском «Арсенале»

Нападающий «Тосно» Александр Кутьин поделился впечатлениями от победы над армянским «Алашкертом» (2:0).

- О силе соперника говорит место в таблице национального чемпионата – в прошлом году команда выиграла чемпионат Армении, участвовала в квалификации Лиги Чемпионов, сейчас идет на втором месте. «Алашкерт» создал пару-тройку неприятных ситуаций, но, ничего, справились с ними.



- Первый тайм команда выиграла, во втором решили не добавлять оборотов?

- Да, первый тайм выиграли, но и во втором тайме были моменты, немножко подвела реализация. А оборотов мы не сбавляли, так как практически полностью поменяли состав. Вышли другие и сыграли, как минимум, не хуже.



- Насколько важно в товарищеских матчах пристреляться по воротам?

- Важно забивать и приносить пользу команде. А контрольный это матч или официальный, не имеет значения.



- Как распределилась у вас с Артемом Милевским зона ответственности на поле?

- Я действую на острие атаки, а Миля немножко в оттяжке. Наш тандем напоминает мне связку в тульском «Арсенале» с Евгением Савиным, очень похоже играли. Но и не стоит забывать наших бомбардиров этого года – и Антон Заболотный и Евгений Марков, когда подлечат свои болячки, должны принести немало пользы. Вообще считаю наш квартет самым сильным в ФНЛ. Он бы не затерялся и в Премьер-лиге (улыбается), - приводит слова Кутьина официальный сайт «Тосно».

Напомним, 3 февраля на сборах в Турции «Тосно» обыграл в товарищеском матче «Алашкерт» со счетом 2:0, голы забили Артем Милевский и Александр Кутьин.

Следующий матч на сборах тосненцы проведут 7 февраля против чешского «Брно».