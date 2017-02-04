Австриец Крафт победил на этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина, Васильев – 16-й

На этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Оберстдорфе (Германия) завершился первый старт. Победу одержал австрийский спортсмен Штефан Крафт.

В тройку лучших также попали немец Андреас Веллингер и поляк Камил Стох. Лучший среди россиян Дмитрий Васильев занял 16-е место.

Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира

Оберстдорф (Германия)

Мужчины

К-200

1. Штефан Крафт (Австрия) 439,9

2. Андреас Веллингер (Германия) 434,8

3. Камиль Стох (Польша) 425,4…

16. Дмитрий Васильев (Россия) 359,7

17. Евгений Климов (Россия) 358,9…

26. Денис Корнилов (Россия) 316,3

