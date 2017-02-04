Фабрисио Вердум: Хочу завершить карьеру в легендарном «Колизее» в Грозном
Экс-чемпион UFC в тяжелом весе бразилец Фабрисио Вердум заявил, что хотел бы завершить карьеру бойца боем в Грозном на арене «Колизей».
«Хочу провести еще четыре поединка. Обещаю, что в 2017 году привезу пояс чемпиона UFC в Грозный. Хотелось бы завершить свою карьеру здесь, боем в легендарном «Колизее», - сказал Вердум во время турнира WFCA 33.
Также бразилец подписал новый контракт с командой «Ахмат».
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