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Фабрисио Вердум: Хочу завершить карьеру в легендарном «Колизее» в Грозном

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе бразилец Фабрисио Вердум заявил, что хотел бы завершить карьеру бойца боем в Грозном на арене «Колизей».

«Хочу провести еще четыре поединка. Обещаю, что в 2017 году привезу пояс чемпиона UFC в Грозный. Хотелось бы завершить свою карьеру здесь, боем в легендарном «Колизее», - сказал Вердум во время турнира WFCA 33.

Также бразилец подписал новый контракт с командой «Ахмат».

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