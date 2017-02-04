M-1 Challenge 74. Орлов подерется против Кузнецова

18 февраля на международном турнире по смешанным единоборствам M-1 Challenge 74 трехкратный чемпион Европы по боевому самбо Дмитрий Орлов (Украина, 12-6) будет биться с двукратным победителем Гран-При White Rex Михаилом Кузнецовым (Александр Невский, 5-2).



18 февраля на международном турнире по смешанным единоборствам M-1 Challenge 75 трехкратный чемпион Европы по боевому самбо Дмитрий Орлов (Украина), 12-6 будет биться двукратным победителем Гран-При White Rex Михаилом Кузнецовым (Александр Невский), 5-2



Дмитрий Орлов выиграл в своей родной стране все что только можно по боевому самбо – стал чемпионом Украины и победителем кубка, трижды побеждал на чемпионатах Европы и дважды был призером на чемпионатах мира, за что удостоился звания мастера спорта международного класса. В смешанных единоборствах первые бои прошли с переменным успехом, зато за прошедшие три года Дмитрий набрал очень хороший ход, одержал в последних 12 боях 10 побед и завоевал право дебютировать в рейдже M-1 Global.



Для Михаила Кузнецова наступает момент истины – на его счету 2 победы и 2 поражения на турнирах M-1 Challenge. Бой против Дмитрия Орлова станет решающим для его карьеры и поэтому сейчас Михаил готовится с полной самоотдачей. Его сильными сторонами всегда были хорошая боксерская техника и база вольной борьбы. Каждый поединок с участием Михаила был зрелищным и есть все основания предполагать, что и сейчас он покажет себя во всей красе.



СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА



Бой за титул чемпиона M-1 Challenge в полутяжелом весе

Штефан «T-800» Пютц (MMA Spirit), 15-2 - Рашид Юсупов (Горец), 8-0



Бой за титул чемпиона M-1 Challenge в легком весе

Абукар Яндиев (Fight or Die), 8-1 - Александр Бутенко (Fightspirit), 42-11-2



(До 72 кг), Морган Эру (Франция), 6-5 - Дамир Исмагулов (New Stream Team и клуб Боец), 7-2



(До 70,3 кг), Эриван Перейра (Бразилия), 7-0 - Артем Дамковский (Академия MMA, Республика Беларусь), 22-10



(До 61,3 кг), Моктар Бенкаси (Франция), 13-6 - Виталий Бранчук (Украина), 21-6



(До 93 кг), Дмитрий Тебекин (Сечь PRO), 4-2 - Артур Тюльпаров (Аллигатор), 1-0



(Свыше 93 кг), Маркус Винициус Лопес (Бразилия), 10-5 - Евгений Мякинкин (Самбо-Питер), 14-7



(До 77,1 кг), Пабло Ортман (Швейцария), 5-0 - Вячеслав Богомол (Украина), 9-3



(До 77,1 кг), Брюс Сото (Бразилия), 9-3 - Пайзула Магомедов (Fighting Eagle), 3-0



(До 62 кг), Дмитрий Орлов (Украина), 12-6 - Михаил Кузнецов (Александр Невский), 5-2