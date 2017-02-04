Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Челси3 : 1Арсенал
Футбол  Боруссия1 : 0РБ Лейпциг
Хоккей  Филадельфия0 : 0Лос-Анджелес
Бенди  Норвегия2 : 17Швеция
Хоккей  Монреаль1 : 2Вашингтон
Бенди  Финляндия2 : 4Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

M-1 Challenge 74. Орлов подерется против Кузнецова

Источник:  Mix FightКомментарии

18 февраля на международном турнире по смешанным единоборствам M-1 Challenge 74 трехкратный чемпион Европы по боевому самбо Дмитрий Орлов (Украина, 12-6) будет биться с двукратным победителем Гран-При White Rex Михаилом Кузнецовым (Александр Невский, 5-2).

18 февраля на международном турнире по смешанным единоборствам M-1 Challenge 75 трехкратный чемпион Европы по боевому самбо Дмитрий Орлов (Украина), 12-6 будет биться двукратным победителем Гран-При White Rex Михаилом Кузнецовым (Александр Невский), 5-2 

Дмитрий Орлов выиграл в своей родной стране все что только можно по боевому самбо – стал чемпионом Украины и победителем кубка, трижды побеждал на чемпионатах Европы и дважды был призером на чемпионатах мира, за что удостоился звания мастера спорта международного класса. В смешанных единоборствах первые бои прошли с переменным успехом, зато за прошедшие три года Дмитрий набрал очень хороший ход, одержал в последних 12 боях 10 побед и завоевал право дебютировать в рейдже M-1 Global. 

Для Михаила Кузнецова наступает момент истины – на его счету 2 победы и 2 поражения на турнирах M-1 Challenge. Бой против Дмитрия Орлова станет решающим для его карьеры и поэтому сейчас Михаил готовится с полной самоотдачей. Его сильными сторонами всегда были хорошая боксерская техника и база вольной борьбы. Каждый поединок с участием Михаила был зрелищным и есть все основания предполагать, что и сейчас он покажет себя во всей красе. 

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА 

Бой за титул чемпиона M-1 Challenge в полутяжелом весе 
Штефан «T-800» Пютц (MMA Spirit), 15-2 - Рашид Юсупов (Горец), 8-0 

Бой за титул чемпиона M-1 Challenge в легком весе 
Абукар Яндиев (Fight or Die), 8-1 - Александр Бутенко (Fightspirit), 42-11-2 

(До 72 кг), Морган Эру (Франция), 6-5 - Дамир Исмагулов (New Stream Team и клуб Боец), 7-2 

(До 70,3 кг), Эриван Перейра (Бразилия), 7-0 - Артем Дамковский (Академия MMA, Республика Беларусь), 22-10 

(До 61,3 кг), Моктар Бенкаси (Франция), 13-6 - Виталий Бранчук (Украина), 21-6 

(До 93 кг), Дмитрий Тебекин (Сечь PRO), 4-2 - Артур Тюльпаров (Аллигатор), 1-0 

(Свыше 93 кг), Маркус Винициус Лопес (Бразилия), 10-5 - Евгений Мякинкин (Самбо-Питер), 14-7 

(До 77,1 кг), Пабло Ортман (Швейцария), 5-0 - Вячеслав Богомол (Украина), 9-3 

(До 77,1 кг), Брюс Сото (Бразилия), 9-3 - Пайзула Магомедов (Fighting Eagle), 3-0 

(До 62 кг), Дмитрий Орлов (Украина), 12-6 - Михаил Кузнецов (Александр Невский), 5-2

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Магомед Бибулатов: Докажу, что меня не просто так подписали в UFCРоссийский боец смешанного стиля наилегчайшей весовой категории Магомед Бибулатов дебютирует в UFC 9 апреля.Дэйна Уайт: Организовать бой Мэйвезер - Макгрегор будет сложно, но никогда не говори никогда (видео)Президент UFC Дэйна Уайт рассказал об организации поединка между Флойдом Мэйвезером-младшим и Конором Макгрегором, а также о будущих планах Ронды Роузи.Александр Емельяненко планирует подписать контракт с лигой WFCAРоссийский боец ММА Александр Емельяненко планирует подписать соглашение не с грозненским бойцовским клубом «Ахмат», а c лигой WFCA (World fighting championship Akhmat).Этот день в истории. Андрею Орловскому — 38!Сегодня, 4 февраля исполняется 38 лет известному бойцу смешанного стиля Андрею Орловскому.Вот это поворот! Александр Емельяненко подпишет контракт с промоушеном КадыроваВот это поворот! Александр Емельяненко подпишет контракт с промоушеном КадыроваСегодня состоялось взвешивание турнира WFCA 33, на котором неожиданно присутствовал скандальный боец смешанного стиля Александр Емельяненко.Проигрывал Дацику, побеждал Вердума. Черные и белые полосы в карьере ОрловскогоПроигрывал Дацику, побеждал Вердума. Черные и белые полосы в карьере ОрловскогоСегодня мы решили вспомнить самые важные бои Питбуля в ММА.Константин Ерохин дебютирует в ACB в Москве 15 апреляБывший боец UFC россиянин Константин Ерохин дебютирует в российском промоушене ACB на турнире в Москве, который пройдет 15 апреля.Бизнес, а не спорт. UFC становится хуже или куда могут уйти топовые бойцыБизнес, а не спорт. UFC становится хуже или куда могут уйти топовые бойцы«Советский спорт» рассказывает о ситуации в UFC, где появились обиженные бойцы.Тренер Федора Емельяненко: Митрион – типичный ударник, партер – не его конекРоссийский тяжеловес Федор Емельяненко завершает подготовку к поединку с американцем Мэттом Митрионом.M-1 Challenge 74. Винициус Лопес сразится против МякинкинаНа международном турнире M-1 Challenge 74, который состоится 18 февраля в Санкт-Петербурге, пройдет бой тяжеловесов между Маркусом Винициусем Лопесом (Бразилия, 10-5) и Евгением Мякинкиным (Самбо-Питер, 14-7).Союз ММА России наградил «Советский спорт» за популяризацию единоборствСоюз ММА России, главой которого является прославленный боец Федор Емельяненко, наградил почетной грамотой издателя ИД «Советский спорт» Сергея Колушева и газету «Советский спорт» за популяризацию смешанных боевых единоборств (ММА).Орловский после нокаута от Нганноу отстранен врачами от выступлений на два месяцаСтали известны сроки медицинских отстранений, полученных бойцами по итогам турнира UFC on FOX 23.Соперник россиянина Сосновского был уличен в применении допингаСтало известно из-за чего не состоится поединок между россиянином Дмитрием Сосновским и Джастином Леддетом в рамках UFC 5 марта.Эванс подерется с Келли на турнире UFC 209Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Рашад Эванс свой следующий поединок проведет 4 марта в рамках шоу UFC 209.Емельяненко, Минаков и Штырков – в феврале. Самые ожидаемые бои месяцаЕмельяненко, Минаков и Штырков – в феврале. Самые ожидаемые бои месяцаПоследний император спешит вновь завоевать мир.Мачаев подарил Брандао футболку с надписью «ФМС»Бразильский боец смешанного стиля Диего Брандао поблагодарил россиянина Мурада Мачаева за подарок.ВИДЕО ДНЯ: экс-чемпион UFC Вердум провел мастер-класс для детей КадыроваБывший чемпион UFC в тяжелом весе бразилец Фабрисио Вердум провел мастер-класс для детей из Грозного в клубе «Ахмат».Павлович готовится к бою против Сидельникова в США вместе с Кормье и НурмагомедовымРоссийский боец смешанного стиля Сергей Павлович готовится к поединку за звание чемпиона Fight Nights в тяжелом весе против Кирилла Сидельникова в зале AKA JYM в Сан-Хосе (Калифорния, США).Амосов проводит подготовку к бою за титул чемпиона мира в лагере Федора Емельяненко3-кратный чемпион мира по боевому самбо, 22-летний Ярослав Амосов проводит подготовку к бою за титул чемпиона мира в тренировочном лагере Федора Емельяненко в Старом Осколе.Россиянин Антигулов ждет поединка с украинцем Крыловым в UFCРоссийский боец смешанного стиля полутяжелой весовой категории Гаджимурад Антигулов заявил, что свой следующий поединок может провести против украинца Никиты Крылова на турнире UFC.
Главные новости
Хоккей
Финляндия – Россия. Онлайн
Футбол
«Тоттенхэм» обыграл «Мидлсбро» и вышел на единоличное второе место в премьер-лиге
Футбол
«Боруссия» (Д) обыграла «РБ Лейпциг» благодаря голу Обамеянга
Футбол
Янник Боли: Я хочу уйти из «Анжи», потому что не понимаю цели клуба
Футбол
Маргасов стал игроком «Локомотива»
MMA
Магомед Бибулатов: Докажу, что меня не просто так подписали в UFC
Хоккей
Матч «Монреаля» и «Вашингтона» прерывался из-за дыры в борту
Футбол
Эден Азар: Когда получил мяч, подумал, что надо идти в обыгрыш
Футбол
Илья Геркус: Иванович? Составить конкуренцию «Зениту» по предложению «Локомотив» пока не может
Теннис
Россия уступила Сербии в первом раунде Кубка Дэвиса
все новости
M-1 Global
M-1 Globalвсе новости
Смешанные единоборства
Смешанные единоборства