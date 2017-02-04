Илья Геркус: Иванович? Составить конкуренцию «Зениту» по предложению «Локомотив» пока не может

Президент «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о переходе защитника «Челси» Бранислава Ивановича в «Зенит».

- Нужно принимать во внимание амбиции игрока и смотреть на вещи реально. «Зенит» сейчас бьется за чемпионство и играет в Лиге Европы. Составить конкуренцию по предложению со спортивной и финансовой точки зрения мы пока не можем. У нашего клуба все еще впереди, - приводит слова Геркуса официальный сайт «Локомотива».

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Напомним, 1 февраля Иванович подписал с сине-бело-голубыми контракт по схеме «2,5+1». Серб выступал за «Челси» с 2008 года, перейдя из московского «Локомотива». За московский клуб защитник провел 54 матча и забил пять голов.