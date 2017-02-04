Эден Азар: Когда получил мяч, подумал, что надо идти в обыгрыш

Полузащитник «Челси» Эден Азар прокомментировал свой гол в матче 24-го тура премьер-лиги с «Арсеналом» (3:1) на «Стэмфорд Бридж».

«Всегда здорово забивать красиво в матче с сильными соперниками. Я получил удовольствие от игры и голов. Мы забили три красивых гола и заслужили победу. О чем я подумал, когда получил мяч? О том, что надо идти в обыгрыш, как я и сделал. В каждой игре такое не получится. Я знаю, что мне нужно забивать больше, и сегодня я сделал это. Так что я счастлив.

Мы создали много моментов, но в контратаках можем играть лучше. Мы остаемся на первом месте. У нас есть чувство уверенности. Мы хотим завершить сезон, оставшись наверху», – приводит BBC слова Азара.

Напомним, в нынешнем сезоне «Челси» побеждал во всех девяти матчах, в которых забивал Азар.

После победы над «Арсеналом» «Челси» оторвался от «канониров», занимающих третье место, на 12 очков.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча