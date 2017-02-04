Эден Азар: Когда получил мяч, подумал, что надо идти в обыгрыш
Полузащитник «Челси»
Эден Азар прокомментировал свой гол в матче 24-го тура премьер-лиги с «Арсеналом»
(3:1) на «Стэмфорд Бридж».
«Всегда здорово забивать красиво в матче с сильными соперниками. Я получил удовольствие от игры и голов. Мы забили три красивых гола и заслужили победу. О чем я подумал, когда получил мяч? О том, что надо идти в обыгрыш, как я и сделал. В каждой игре такое не получится. Я знаю, что мне нужно забивать больше, и сегодня я сделал это. Так что я счастлив.
Мы создали много моментов, но в контратаках можем играть лучше. Мы остаемся на первом месте. У нас есть чувство уверенности. Мы хотим завершить сезон, оставшись наверху», – приводит BBC слова Азара.
Напомним, в нынешнем сезоне «Челси» побеждал во всех девяти матчах, в которых забивал Азар.
После победы над «Арсеналом» «Челси» оторвался от «канониров», занимающих третье место, на 12 очков.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
Матч
Голы
Алонсо 13 (1:0). Азар 53 (2:0). Фабрегас 86 (3:0). Жиру 90 (3:1).
Состав
Челси: Куртуа, Алонсо, Кэйхилл, Аспиликуэта, Луиз, Азар (Фабрегас, 84), Мозес (Зума, 88), Матич, Канте, Коста, Педро (Виллиан, 83)
Арсенал: Чех, Монреаль, Косьельни, Бельерин (Паулиста, 18), Мустафи, Окслейд-Чемберлен, Коклен (Жиру, 65), Озил, Санчес, Уолкотт (Уэлбек, 70), Айвоби
Предупреждения:
Место и дата
04 февраля 15:30, Стэмфорд Бридж, Текстовая трансляция