Родионова и Кочержова заняли седьмое место на Кубке мира по бобслею
На этапе Кубка мира по бобслею и скелетону в Иглсе (Австрия) состоялись соревнования бобслеисток. Российские спортсменки не вошли в число призеров.
Победу одержали американки Элана Майерс Тэйлор и Кери Джонс. В тройку лучших также вошли Кайли Хамфрис/Мелисса Лотхорльц и Джейми Грюбель Позер/Эйджа Эванс (США). Российская пара Александра Родионова/Анастасия Кочержова заняла седьмое место.
Женщины
Бобслей. Кубок мира
Иглс (Австрия)
1. Элана Майерс Тэйлор/Кери Джонс (США) 1.46,14
2. Кайли Хамфрис/Мелисса Лотхорльц (Канада) 1.46,39
3. Джейми Грюбель Позер/Эйджа Эванс (США) 1.46,53…
7. Александра Родионова/Анастасия Кочержова (Россия) 1.47,20…
10. Надежда Сергеева/Юлия Шокшуева (Россия) 1.47,45
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