Родионова и Кочержова заняли седьмое место на Кубке мира по бобслею

На этапе Кубка мира по бобслею и скелетону в Иглсе (Австрия) состоялись соревнования бобслеисток. Российские спортсменки не вошли в число призеров.

Победу одержали американки Элана Майерс Тэйлор и Кери Джонс. В тройку лучших также вошли Кайли Хамфрис/Мелисса Лотхорльц и Джейми Грюбель Позер/Эйджа Эванс (США). Российская пара Александра Родионова/Анастасия Кочержова заняла седьмое место.

Женщины

Бобслей. Кубок мира

Иглс (Австрия)

1. Элана Майерс Тэйлор/Кери Джонс (США) 1.46,14

2. Кайли Хамфрис/Мелисса Лотхорльц (Канада) 1.46,39

3. Джейми Грюбель Позер/Эйджа Эванс (США) 1.46,53…

7. Александра Родионова/Анастасия Кочержова (Россия) 1.47,20…

10. Надежда Сергеева/Юлия Шокшуева (Россия) 1.47,45

