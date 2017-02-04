Немец Рыдзек выиграл первый старт на этапе Кубка мира по лыжном двоеборью, Яхин – 25-й
На этапе Кубка мира по лыжному двоеборью среди мужчин в Пхенчхане (Южная Корея) состоялся первый старт. Выиграл его немец Йоханнес Рыдзек.
После прыжков с трамплина Рыдзек шел вторым, но в лыжной гонке он обогнал Марио Зайдля из Австрии. Зайдль в итоге стал вторым. Третье место занял немец Фабиан Риссле. Россиянин Эрнест Яхин занял 25-е место.
Лыжное двоеборье. Кубок мира
Пхенчхан (Южная Корея)
1 (2-е место после прыжка). Йоханнес Рыдзек (Германия) 25.12,9
2 (1). Марио Зайдль (Австрия) + 20,0
3 (5). Фабиан Риссле (Германия) + 38,3…
25 (15). Эрнест Яхин (Россия)+ 3.20,6
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