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Немец Рыдзек выиграл первый старт на этапе Кубка мира по лыжном двоеборью, Яхин – 25-й

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На этапе Кубка мира по лыжному двоеборью среди мужчин в Пхенчхане (Южная Корея) состоялся первый старт. Выиграл его немец Йоханнес Рыдзек.

После прыжков с трамплина Рыдзек шел вторым, но в лыжной гонке он обогнал Марио Зайдля из Австрии. Зайдль в итоге стал вторым. Третье место занял немец Фабиан Риссле. Россиянин Эрнест Яхин занял 25-е место.

Лыжное двоеборье. Кубок мира

Пхенчхан (Южная Корея)

К-125 + 10 км

1 (2-е место после прыжка). Йоханнес Рыдзек (Германия) 25.12,9

2 (1). Марио Зайдль (Австрия) + 20,0

3 (5). Фабиан Риссле (Германия) + 38,3…

25 (15). Эрнест Яхин (Россия)+ 3.20,6

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