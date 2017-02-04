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«Оренбург» проиграл «Словацко» на сборе в Турции

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«Оренбург» потерпел поражение от «Словацко» (2:3) в контрольном матче на сборе в Турции.

В составе российской команды голы забили форвард Анзор Саная и полузащитник Марат Шогенов, реализовавший пенальти.

Отметим, что «Словацко» занимает восьмое место после 16 туров чемпионата Чехии.

Белек (Турция)

Контрольный матч

«Оренбург» (Россия) – «Словацко» (Чехия) – 2:3 (1:1)

Голы «Оренбурга»: Саная, 8. Шогенов, 81, с пенальти.

«Оренбург» (1 тайм): Абакумов, Малых, Андреев, Сиваков, Бордачев, Коронов, Благо, Афонин, Нехайчик, Дюриш, Саная.

(2 тайм): Гутор, Гегечкори, Ойеволе, Жунич, Полуяхтов, Бреев, Шогенов, Воробьев, Рудаков, Лобжанидзе, Делькин.

Добавим, что 7 февраля «Оренбург» проведет сразу два матча: с «Химками» и «Атырау» из Казахстана.

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