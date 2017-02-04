«Оренбург» проиграл «Словацко» на сборе в Турции
«Оренбург» потерпел
поражение от «Словацко» (2:3) в контрольном матче на сборе в Турции.
В составе российской команды голы забили форвард Анзор Саная и полузащитник Марат Шогенов, реализовавший пенальти.
Отметим, что «Словацко» занимает восьмое место после 16 туров чемпионата Чехии.
Белек (Турция)
Контрольный матч
«Оренбург» (Россия) –
«Словацко» (Чехия) – 2:3 (1:1)
Голы «Оренбурга»: Саная, 8. Шогенов, 81, с пенальти.
«Оренбург» (1 тайм): Абакумов, Малых, Андреев, Сиваков, Бордачев, Коронов, Благо, Афонин, Нехайчик, Дюриш, Саная.
(2 тайм): Гутор, Гегечкори, Ойеволе, Жунич, Полуяхтов, Бреев, Шогенов, Воробьев, Рудаков, Лобжанидзе, Делькин.
Добавим, что 7 февраля «Оренбург» проведет сразу два матча: с «Химками» и «Атырау» из Казахстана.
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