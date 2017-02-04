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Паркер и Фьюри проведут чемпионский бой 1 апреля в Новой Зеландии

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Торги за право организации поединка за титул чемпиона мира по версии WBO между непобедимым британцем Хьюи Фьюри (20-0, 10 КО) и действующим обладателем пояса Джозефом Паркером (22-0, 18 КО) завершились в пользу второго.

World Boxing News сообщает, что Duco Promotions выиграли торги за 3,000,011 долларов. После этого бой был назначен на 1 апреля в Окленде, Новая Зеландия. Деньги, вырученные от боя, будут разделены 60 на 40, в пользу чемпиона.

Таким образом, боксеры имеют только восемь недель для подготовки к бою, поскольку они не смогли договориться в первый раз.

Стоит отметить, что ранее этим титулом обладал двоюродный брат Хьюи - Тайсон Фьюри. Однако позже пояс стал вакантным и Паркер выиграл его в бою против Энди Руиса.

Ранее Паркер заявлял о своем желании провести поединок с победителем боя Джошуа – Кличко.

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