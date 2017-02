Матч «Монреаля» и «Вашингтона» прерывался из-за дыры в борту

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Монреалем» и «Вашингтоном» прерывался во время первого периода. Причиной стала дыра в борту на домашней арене «Монреаля».

На устранение неисправности ушло 11 минут, после чего игра возобновилась. На данный момент счет в матче – 1:1.

In case you were wondering why we just had an 11-minute delay in the action. #MouseHouse pic.twitter.com/RgGSuHEEwv