Матч «Монреаля» и «Вашингтона» прерывался из-за дыры в борту

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Монреалем» и «Вашингтоном» прерывался во время первого периода. Причиной стала дыра в борту на домашней арене «Монреаля».

На устранение неисправности ушло 11 минут, после чего игра возобновилась. На данный момент счет в матче – 1:1.