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Матч «Монреаля» и «Вашингтона» прерывался из-за дыры в борту

Источник:  ХК «Вашингтон Кэпиталз»Комментарии

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Монреалем» и «Вашингтоном» прерывался во время первого периода. Причиной стала дыра в борту на домашней арене «Монреаля».

На устранение неисправности ушло 11 минут, после чего игра возобновилась. На данный момент счет в матче – 1:1.

 


 

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