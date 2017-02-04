Магомед Бибулатов: Докажу, что меня не просто так подписали в UFC

Российский боец смешанного стиля наилегчайшей весовой категории Магомед Бибулатов дебютирует в UFC 9 апреля.

Его соперником станет боец из Филиппин Дженел Лоуза, который в UFC победил судейским решением Жики Яо.

«Настроен на дебют, начал подготовку. Обещаю, что буду в лучшей форме. Докажу, что меня не просто так подписали в UFC. Соперник у меня хороший. Бои его не смотрел и смотреть не собираюсь. Главное для меня — речь и мотивация от Рамзана Кадырова», - сказал Бибулатов.

Напомним, что Бибулатов за свою карьеру провел 13 поединков и во всех одержал победы. Он становился чемпионом WSOF и WFCA. Лоуза одержал семь побед и потерпел два поражения.

Турнир UFC 210 пройдет 9 апреля. Главным боем будет реванш Дэниеля Кормье с Энтони Джонсоном за титул чемпиона в полутяжелом весе.