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«Тоттенхэм» обыграл «Мидлсбро» и вышел на единоличное второе место в премьер-лиге

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Тоттенхэм» одержал победу над «Мидлсбро» (1:0) в матче 24-го тура премьер-лиги на «Уайт Харт Лейн».

Единственный гол на 58-й минуте забил форвард Харри Кейн, для которого этот мяч стал 14-м в чемпионате. По этому показателю 23-летний нападающий догнал Златана Ибрагимовича из «Манчестер Юнайтед» и занимает пятое место в списке бомбардиров турнира.

После этой победы «Тоттенхэм» набрал 50 очков и теперь единолично занимает второе место в премьер-лиге, отставая на девять очков от «Челси», который ранее в субботу победил «Арсенал» (3:1).

В 25-м туре 11 февраля «шпоры» сыграют на «Энфилде» с «Ливерпулем».

Премьер-лига

24-й тур

Матч

Тоттенхэм - Мидлсбро - 1:0 (0:0)

Голы

Кейн 58 (1:0 - пен.).

Состав

Тоттенхэм: Льорис, Дэвис, Алдервейрелд, Уокер, Дембеле, Ваньяма, Эриксен, Дайер, Алли (Уинкс, 88), Сон Хын Мин (Сиссоко, 81), Кейн (Янссен, 90)

Мидлсбро: Вальдес, Эспиноза, Фабио, Гибсон, Форшоу (A. Guédioura, 62), Клейтон, де Рон, Чемберс, Даунинг (Стуани, 62), Негредо, Траоре (Бэмфорд, 79)

Предупреждения:

нет - де Рон, 38

Судья:

Марк Клаттенбург (Англия)

Место и дата

04 февраля 20:30, Уайт Харт Лейн, Онлайн-трансляция

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