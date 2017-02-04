«Тоттенхэм» обыграл «Мидлсбро» и вышел на единоличное второе место в премьер-лиге
«Тоттенхэм» одержал
победу над «Мидлсбро» (1:0) в матче 24-го тура премьер-лиги на «Уайт Харт Лейн».
Единственный гол на 58-й минуте забил форвард Харри Кейн, для которого этот мяч стал 14-м в чемпионате. По этому показателю 23-летний нападающий догнал Златана Ибрагимовича из «Манчестер Юнайтед» и занимает пятое место в списке бомбардиров турнира.
После этой победы «Тоттенхэм» набрал 50 очков и теперь единолично занимает второе место в премьер-лиге, отставая на девять очков от «Челси», который ранее в субботу победил «Арсенал» (3:1).
В 25-м туре 11 февраля «шпоры» сыграют на «Энфилде» с «Ливерпулем».
Премьер-лига
24-й тур
Матч
Тоттенхэм - Мидлсбро - 1:0 (0:0)
Голы
Кейн 58 (1:0 - пен.).
Состав
Тоттенхэм: Льорис, Дэвис, Алдервейрелд, Уокер, Дембеле, Ваньяма, Эриксен, Дайер, Алли (Уинкс, 88), Сон Хын Мин (Сиссоко, 81), Кейн (Янссен, 90)
Мидлсбро: Вальдес, Эспиноза, Фабио, Гибсон, Форшоу (A. Guédioura, 62), Клейтон, де Рон, Чемберс, Даунинг (Стуани, 62), Негредо, Траоре (Бэмфорд, 79)
Предупреждения:
нет - де Рон, 38
Судья:
Марк Клаттенбург (Англия)
Место и дата
04 февраля 20:30, Уайт Харт Лейн, Онлайн-трансляция