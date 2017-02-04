«Тоттенхэм» обыграл «Мидлсбро» и вышел на единоличное второе место в премьер-лиге

«Тоттенхэм» одержал победу над «Мидлсбро» (1:0) в матче 24-го тура премьер-лиги на «Уайт Харт Лейн».

Единственный гол на 58-й минуте забил форвард Харри Кейн, для которого этот мяч стал 14-м в чемпионате. По этому показателю 23-летний нападающий догнал Златана Ибрагимовича из «Манчестер Юнайтед» и занимает пятое место в списке бомбардиров турнира.

После этой победы «Тоттенхэм» набрал 50 очков и теперь единолично занимает второе место в премьер-лиге, отставая на девять очков от «Челси», который ранее в субботу победил «Арсенал» (3:1).

В 25-м туре 11 февраля «шпоры» сыграют на «Энфилде» с «Ливерпулем».

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24-й тур