Дубль Торреса принес «Атлетико» победу над «Леганесом»

«Атлетико» выиграл у «Леганеса» (2:0) в матче 21-го тура примеры на стадионе «Висенте Кальдерон».

Оба гола в матче забил форвард Фернандо Торрес. Теперь на счету 32-летнего испанца четыре мяча в 16 матчах чемпионата.

«Атлетико» набрал 39 очков и по-прежнему занимает четвертое место в примере, отставая на три очка от «Севильи», которая свой матч 21-го тура проведет в воскресенье с «Вильярреалом».

Отметим, что эта победа стала для «Атлетико» первой с 19 января, после этого команда Диего Симеоне трижды подряд сыграла вничью, а 1 февраля проиграла «Барселоне» в Кубке Испании.

7 февраля «Атлетико» и «Барселона» проведут на «Ноу Камп» ответный матч полуфинала Кубка, а 12 февраля столичная команда примет «Сельту» в матче 22-го тура чемпионата.

Примера

21-й тур