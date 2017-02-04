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Дубль Торреса принес «Атлетико» победу над «Леганесом»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Атлетико» выиграл у «Леганеса» (2:0) в матче 21-го тура примеры на стадионе «Висенте Кальдерон».

Оба гола в матче забил форвард Фернандо Торрес. Теперь на счету 32-летнего испанца четыре мяча в 16 матчах чемпионата.

«Атлетико» набрал 39 очков и по-прежнему занимает четвертое место в примере, отставая на три очка от «Севильи», которая свой матч 21-го тура проведет в воскресенье с «Вильярреалом».

Отметим, что эта победа стала для «Атлетико» первой с 19 января, после этого команда Диего Симеоне трижды подряд сыграла вничью, а 1 февраля проиграла «Барселоне» в Кубке Испании.

7 февраля «Атлетико» и «Барселона» проведут на «Ноу Камп» ответный матч полуфинала Кубка, а 12 февраля столичная команда примет «Сельту» в матче 22-го тура чемпионата.

Примера

21-й тур

Матч

Атлетико - Леганес - 2:0 (1:0)

Голы

Торрес 15 (1:0). Торрес 51 (2:0).

Состав

Атлетико: Мойя, Годин, Савич, Луис, Хуанфран, Коке, Габи, Сауль (Корреа, 46), Гайтан (Карраско, 57), Гризманн (Врсалько, 73), Торрес

Леганес: Эррерин, Инсуа, Диас (Ромо, 72), Бустинса, Лопес (Гарсия, 63), Рико, Шимановски, E. Morán (Мачис, 77), Герреро

Предупреждения:

Савич, 33 - E. Morán, 30

Судья:

Хосе Мария Санчес (Испания)

Место и дата

04 февраля 20:30, Висенте Кальдерон, Онлайн-трансляция

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