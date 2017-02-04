Бой Котто — Киркленд отменен

Поединок между Мигелем Котто (40-5, 33 КО) и Джеймсом Кирклендом (32-2, 28 КО) отменен из-за травмы американца.



Напомним, 21 ноября 2015 года Мигель Котто решением судей проиграл Саулю Альваресу. После этого пуэрториканец в ринге не появлялся.



25 февраля в Техасе он должен был провести свой первый бой после паузы, которая длилась полтора года. Соперником Котто должен был стать Джеймс Киркленд.



Однако, как сообщает BoxingScene, поединок Котто-Киркленд не состоится. Он отменен из-за травмы Киркленда, который сломал нос во время тренировки.





