Два российских бойца сразятся за титул американской организации

Два бойца из России, Тимур Валиев и Бекбулат Магомедов, сразятся за вакантный пояс чемпиона американской организации WSOF в легчайшем весе.

Пояс стал вакантным с тех пор, как Марлон Мораеш решил не продлевать контракт с промоушеном. Бой Валиева и Магомедова состоится 18 марта в рамках шоу WSOF 35.

Напомним, что Валиев за свою карьеру провел 13 поединков и одержал 11 побед. Магомедов одержал 17 побед и потерпел одно поражение.



