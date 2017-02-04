Юрген Клопп: «Ливерпулю» нужно проснуться, так играть нельзя

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями после матча против «Халл Сити» в 24-м туре чемпионата Англии. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:2.



«Очевидно, что сейчас мы не показываем достаточно хорошую игру. Несомненно, в первом тайме мы сыграли недостаточно хорошо. Мы слишком легко и в целом играли не так, как нужно. Так играть нет смысла.



Если бы мы сыграли весь матч, как второй тайм, с нами бы никто не справился. Но нам нужно проснуться. Играть так недопустимо. Сейчас у меня много мыслей, некоторые из них я даже не могу озвучить прямо сейчас, потому что мне нужно подумать о том, что случилось», - цитирует Клоппа ВВС.

В составе «тигров» отличились Альфред Н’Диай и экс-форвард «Локомотива» Бай Умар Ниасс. «Ливерпуль» с 46 очками после этого матча занимает четвертое место в чемпионате Англии. У «Халла» 20 очков и 18-е место.

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