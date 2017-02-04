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Юрген Клопп: «Ливерпулю» нужно проснуться, так играть нельзя

Источник:  BBCКомментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями после матча против «Халл Сити» в 24-м туре чемпионата Англии. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:2.
«Очевидно, что сейчас мы не показываем достаточно хорошую игру. Несомненно, в первом тайме мы сыграли недостаточно хорошо. Мы слишком легко и в целом играли не так, как нужно. Так играть нет смысла.

Если бы мы сыграли весь матч, как второй тайм, с нами бы никто не справился. Но нам нужно проснуться. Играть так недопустимо. Сейчас у меня много мыслей, некоторые из них я даже не могу озвучить прямо сейчас, потому что мне нужно подумать о том, что случилось», - цитирует Клоппа ВВС.

В составе «тигров» отличились Альфред Н’Диай и экс-форвард «Локомотива» Бай Умар Ниасс. «Ливерпуль» с 46 очками после этого матча занимает четвертое место в чемпионате Англии. У «Халла» 20 очков и 18-е место.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

24-й тур

Матч

Халл Сити - Ливерпуль - 2:0 (1:0)

Голы

Н'Диай 44 (1:0). Ниасс 84 (2:0).

Состав

Халл Сити: Якупович, Доусон, Эль Абделлауэ, Робертсон, Магуайр, Гросицки (Мейлер, 80), Клукас, Эвандро (Тимон, 62), Хаддлстоун, Н'Диай, Эрнандес (Ниасс, 65)

Ливерпуль: Миньоле, Клайн, Матип, Джан (Старридж, 67), Мане, Коутиньо, Лаллана (Ориги, 83), Милнер (Морено, 83), Хендерсон, Лейва, Фирмино

Предупреждения:

Магуайр, 27; Тимон, 74 - Милнер, 40

Судья:

Ли Мэйсон (Англия)

Место и дата

04 февраля 18:00, Кингстон Коммуникейшн, Онлайн-трансляция

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