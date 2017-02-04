Юрген Клопп: «Ливерпулю» нужно проснуться, так играть нельзя
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп
поделился впечатлениями после матча против «Халл Сити» в 24-м туре чемпионата Англии.
Напомним, что его команда уступила со счетом 0:2.
В составе «тигров» отличились Альфред Н’Диай и экс-форвард «Локомотива» Бай Умар Ниасс. «Ливерпуль» с 46 очками после этого матча занимает четвертое место в чемпионате Англии. У «Халла» 20 очков и 18-е место.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
24-й тур
Матч
Халл Сити - Ливерпуль - 2:0 (1:0)
Голы
Н'Диай 44 (1:0). Ниасс 84 (2:0).
Состав
Халл Сити: Якупович, Доусон, Эль Абделлауэ, Робертсон, Магуайр, Гросицки (Мейлер, 80), Клукас, Эвандро (Тимон, 62), Хаддлстоун, Н'Диай, Эрнандес (Ниасс, 65)
Ливерпуль: Миньоле, Клайн, Матип, Джан (Старридж, 67), Мане, Коутиньо, Лаллана (Ориги, 83), Милнер (Морено, 83), Хендерсон, Лейва, Фирмино
Предупреждения:
Магуайр, 27; Тимон, 74 - Милнер, 40
Судья:
Ли Мэйсон (Англия)
Место и дата
04 февраля 18:00, Кингстон Коммуникейшн, Онлайн-трансляция