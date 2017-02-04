Арсен Венгер: «Челси» не проигрывает сильным командам, это всегда залог чемпионства

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер после поражения от «Челси» (1:3) в 24-м туре премьер-лиги высказался о борьбе за чемпионство.

«Мы по-настоящему бились до самого конца. Проигрывать 0:3 за десять минут до конца, можно понять, что игроки расстроены.

Остаемся ли мы в чемпионской гонке? Это не лучшая тема после такого матча. «Челси» находится в очень хорошем положении. Они показывают уверенную игру, их трудно победить. А нам нужно было быть лучше сегодня.

«Челси» не проигрывает в матчах с сильными командами. А это всегда залог победы в чемпионате», – приводит BBC слова Венгера.

Напомним, после поражения от «Челси» отставание «Арсенала» от лидера чемпионата увеличилось до 12 очков.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча