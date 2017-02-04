Арсен Венгер: «Челси» не проигрывает сильным командам, это всегда залог чемпионства
Главный тренер «Арсенала»
Арсен Венгер после поражения от «Челси» (1:3) в 24-м туре премьер-лиги
высказался о борьбе за чемпионство.
«Мы по-настоящему бились до самого конца. Проигрывать 0:3 за десять минут до конца, можно понять, что игроки расстроены.
Остаемся ли мы в чемпионской гонке? Это не лучшая тема после такого матча. «Челси» находится в очень хорошем положении. Они показывают уверенную игру, их трудно победить. А нам нужно было быть лучше сегодня.
«Челси» не проигрывает в матчах с сильными командами. А это всегда залог победы в чемпионате», – приводит BBC слова Венгера.
Напомним, после поражения от «Челси» отставание «Арсенала» от лидера чемпионата увеличилось до 12 очков.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
Матч
Голы
Алонсо 13 (1:0). Азар 53 (2:0). Фабрегас 86 (3:0). Жиру 90 (3:1).
Состав
Челси: Куртуа, Алонсо, Кэйхилл, Аспиликуэта, Луиз, Азар (Фабрегас, 84), Мозес (Зума, 88), Матич, Канте, Коста, Педро (Виллиан, 83)
Арсенал: Чех, Монреаль, Косьельни, Бельерин (Паулиста, 18), Мустафи, Окслейд-Чемберлен, Коклен (Жиру, 65), Озил, Санчес, Уолкотт (Уэлбек, 70), Айвоби
Предупреждения:
Место и дата
04 февраля 15:30, Стэмфорд Бридж, Текстовая трансляция