Харри Кейн: Мы хотим выигрывать трофеи и, надеюсь, сможем это сделать

Форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн подвел итоги матча 24-го тура премьер-лиги с «Мидлсбро» (1:0) на «Уайт Харт Лейн».

«Мы создавали моменты, но не реализовывали их. Мы рады победе, в премьер-лиге не бывает легких матчей.

В середине недели у нас возникли трудности в матче с «Сандерлендом». И мы понимали, что в этот раз будет то же самое. Думаю, «Тоттенхэм» играл лучше. Мы должны были выигрывать 2:0 или 3:0, но 1:0 тоже достаточно. Теперь будем восстанавливаться к следующей неделе.

У нас сильный состав. Мы можем проводить ротацию, чтобы сохранять свежесть. Мы хотим выигрывать трофеи и, надеюсь, сможем это сделать», – приводит BBC слова Кейна.

Напомним, 23-летний нападающий забил единственный гол в матче, реализовав пенальти на 58-й минуте.

После победы «Тоттенхэм» набрал 50 очков и теперь единолично занимает второе место в премьер-лиге, отставая на девять очков от «Челси».

В 25-м туре 11 февраля «шпоры» сыграют на «Энфилде» с «Ливерпулем».