Харри Кейн: Мы хотим выигрывать трофеи и, надеюсь, сможем это сделать
Форвард «Тоттенхэма»
Харри Кейн подвел итоги матча 24-го тура премьер-лиги с «Мидлсбро» (1:0) на «Уайт
Харт Лейн».
«Мы создавали моменты, но не реализовывали их. Мы рады победе, в премьер-лиге не бывает легких матчей.
В середине недели у нас возникли трудности в матче с «Сандерлендом». И мы понимали, что в этот раз будет то же самое. Думаю, «Тоттенхэм» играл лучше. Мы должны были выигрывать 2:0 или 3:0, но 1:0 тоже достаточно. Теперь будем восстанавливаться к следующей неделе.
У нас сильный состав. Мы можем проводить ротацию, чтобы сохранять свежесть. Мы хотим выигрывать трофеи и, надеюсь, сможем это сделать», – приводит BBC слова Кейна.
Напомним, 23-летний нападающий забил единственный гол в матче, реализовав пенальти на 58-й минуте.
После победы «Тоттенхэм» набрал 50 очков и теперь единолично занимает второе место в премьер-лиге, отставая на девять очков от «Челси».
В 25-м туре 11 февраля «шпоры» сыграют на «Энфилде» с «Ливерпулем».
Матч
Тоттенхэм - Мидлсбро - 1:0 (0:0)
Голы
Кейн 58 (1:0 - пен.).
Состав
Тоттенхэм: Льорис, Дэвис, Алдервейрелд, Уокер, Дембеле, Ваньяма, Эриксен, Дайер, Алли (Уинкс, 88), Сон Хын Мин (Сиссоко, 81), Кейн (Янссен, 90)
Мидлсбро: Вальдес, Эспиноза, Фабио, Гибсон, Форшоу (A. Guédioura, 62), Клейтон, де Рон, Чемберс, Даунинг (Стуани, 62), Негредо, Траоре (Бэмфорд, 79)
Предупреждения:
нет - де Рон, 38
Судья:
Марк Клаттенбург (Англия)
Место и дата
04 февраля 20:30, Уайт Харт Лейн, Онлайн-трансляция