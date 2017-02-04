Россия обыграла Финляндию и вышла в финал чемпионата мира по хоккею с мячом

Матч 1/2 финала чемпионата мира по хоккею с мячом между сборными России и Финляндии завершился победой российских хоккеистов. Итоговый счет матча – 6:3 в пользу сборной России.

В составе российской команды дубль сделал Алан Джусоев. В финале россияне сыграют со сборной Швеции, которая ранее разгромила сборную Норвегии со счетом 17:2.

Хоккей с мячом. Чемпионат мира

Сандвикен (Швеция)

1/2 финала

Россия – Финляндия – 6:4

Голы: Джусоев, 25, 36, Бефус, 28, Миргазов, 50, Бондаренко, 80, Шардаков, 86 – Луккарила, 30, Ринтала, 52, Рюткенен, 82, Лиукконен, 83.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.