Россия обыграла Финляндию и вышла в финал чемпионата мира по хоккею с мячом
Источник: «Советский спорт»
Матч 1/2 финала чемпионата мира по хоккею с мячом между сборными
России и Финляндии завершился победой российских хоккеистов. Итоговый счет
матча – 6:3 в пользу сборной России.
В составе российской команды дубль сделал Алан Джусоев. В финале
россияне сыграют со сборной Швеции, которая ранее разгромила сборную Норвегии
со счетом 17:2.
Хоккей с мячом. Чемпионат мира
Сандвикен (Швеция)
1/2 финала
Россия – Финляндия – 6:4
Голы: Джусоев, 25, 36, Бефус, 28, Миргазов, 50, Бондаренко, 80,
Шардаков, 86 – Луккарила, 30, Ринтала, 52, Рюткенен, 82, Лиукконен, 83.
«Советский
спорт» вел текстовую трансляцию матча.
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