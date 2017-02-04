Карло Анчелотти: «Бавария» показала недостаточно хорошую игру
Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился впечатлениями после матча против «Шальке» в 19-м туре чемпионата Германии. Напомним, что матч завершился вничью (1:1).
«Это был тяжелый матч. Мы хорошо начали, но потом были недостаточно компактны. Мы проигрывали дуэли за мяч, из-за этого у нас возникли проблемы. В общем и целом мы показали недостаточно хорошую игру. Теперь нужно сосредоточиться на следующем матче.
Я не готов говорить о том, смог бы Мануэль Нойер выручить команду,
когда соперник сравнял счет. Мне необходимо посмотреть повтор этого момента», -
цитирует Анчелотти официальный сайт «Баварии».
Бундеслига
Матч
Бавария - Шальке 04 - 1:1 (1:1)
Голы
Левандовски 9 (1:0). Налдо 13 (1:1).
Состав
Бавария: Нойер, Бернат (Алаба, 77), Рафинья (Лам, 77), Хуммельс, Мартинес, Алонсо, Видаль, Роббен (Коман, 72), Левандовски, Мюллер, Коста
Шальке 04: Ферманн, Налдо, Колашинац, Хёведес, Бадштубер (Настасич, 59), Горецка (Керер, 87), Бенталеб, Шёпф, Стамбули, Калигиури, Бургшталлер (Шупо-Мотинг, 73)
Предупреждения:
Судья:
Марко Фритц (Германия)
Место и дата
04 февраля 17:30, Альянц Арена, Онлайн-трансляция