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Карло Анчелотти: «Бавария» показала недостаточно хорошую игру

Источник:  ФК «Бавария»Комментарии

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился впечатлениями после матча против «Шальке» в 19-м туре чемпионата Германии. Напомним, что матч завершился вничью (1:1).

«Это был тяжелый матч. Мы хорошо начали, но потом были недостаточно компактны. Мы проигрывали дуэли за мяч, из-за этого у нас возникли проблемы. В общем и целом мы показали недостаточно хорошую игру. Теперь нужно сосредоточиться на следующем матче.

Я не готов говорить о том, смог бы Мануэль Нойер выручить команду, когда соперник сравнял счет. Мне необходимо посмотреть повтор этого момента», - цитирует Анчелотти официальный сайт «Баварии».

Чемпионат Германии

Бундеслига

19-й тур

Матч

Бавария - Шальке 04 - 1:1 (1:1)

Голы

Левандовски 9 (1:0). Налдо 13 (1:1).

Состав

Бавария: Нойер, Бернат (Алаба, 77), Рафинья (Лам, 77), Хуммельс, Мартинес, Алонсо, Видаль, Роббен (Коман, 72), Левандовски, Мюллер, Коста

Шальке 04: Ферманн, Налдо, Колашинац, Хёведес, Бадштубер (Настасич, 59), Горецка (Керер, 87), Бенталеб, Шёпф, Стамбули, Калигиури, Бургшталлер (Шупо-Мотинг, 73)

Предупреждения:

Мартинес, 77 - Бенталеб, 61

Судья:

Марко Фритц (Германия)

Место и дата

04 февраля 17:30, Альянц Арена, Онлайн-трансляция


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