Карло Анчелотти: «Бавария» показала недостаточно хорошую игру

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился впечатлениями после матча против «Шальке» в 19-м туре чемпионата Германии. Напомним, что матч завершился вничью (1:1).

«Это был тяжелый матч. Мы хорошо начали, но потом были недостаточно компактны. Мы проигрывали дуэли за мяч, из-за этого у нас возникли проблемы. В общем и целом мы показали недостаточно хорошую игру. Теперь нужно сосредоточиться на следующем матче.

Я не готов говорить о том, смог бы Мануэль Нойер выручить команду, когда соперник сравнял счет. Мне необходимо посмотреть повтор этого момента», - цитирует Анчелотти официальный сайт «Баварии».



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