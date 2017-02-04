Маркус Вайнцирль: «Шальке» сыграл отлично, особенно в первом тайме
Главный тренер «Шальке» Маркус Вайнцирль поделился впечатлениями после матча с «Баварией» в 19-м туре чемпионата Германии. Напомним, что матч завершился вничью (1:1).
«Мы
отлично сыграли сегодня, особенно в первом тайме. По всем раскладам мы были
аутсайдерами в матче с лидером чемпионата, и все ожидали уверенной победы
«Баварии». Но мы смогли настроиться на игру и хорошо защищаться. Сегодня
команда играла значительно лучше, чем против «Айнтрахта».
Нам удалось быстро оправиться от пропущенного мяча и ответить красивым исполнением штрафного от Налдо. Потом у нас было несколько хороших моментов, но не хватило везения, когда Бургшталер попал в перекладину или Горецка убегал один на один. А могли бы и повести в счёте. В играх с такими мастеровитыми командами всегда необходима удача. Но и одним очком мы можем быть довольны. Мы его заслужили.
Во втором тайме «Бавария» усилила своё давление, но мы уверенно защищались и смотрелись на поле единым целым. Я доволен игрой своей команды», - цитирует Вайнцирля официальный сайт «Шальке».
Матч
Бавария - Шальке 04 - 1:1 (1:1)
Голы
Левандовски 9 (1:0). Налдо 13 (1:1).
Состав
Бавария: Нойер, Бернат (Алаба, 77), Рафинья (Лам, 77), Хуммельс, Мартинес, Алонсо, Видаль, Роббен (Коман, 72), Левандовски, Мюллер, Коста
Шальке 04: Ферманн, Налдо, Колашинац, Хёведес, Бадштубер (Настасич, 59), Горецка (Керер, 87), Бенталеб, Шёпф, Стамбули, Калигиури, Бургшталлер (Шупо-Мотинг, 73)
Предупреждения:
Судья:
Марко Фритц (Германия)
Место и дата
04 февраля 17:30, Альянц Арена, Онлайн-трансляция