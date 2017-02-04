Маркус Вайнцирль: «Шальке» сыграл отлично, особенно в первом тайме

Главный тренер «Шальке» Маркус Вайнцирль поделился впечатлениями после матча с «Баварией» в 19-м туре чемпионата Германии. Напомним, что матч завершился вничью (1:1).

«Мы отлично сыграли сегодня, особенно в первом тайме. По всем раскладам мы были аутсайдерами в матче с лидером чемпионата, и все ожидали уверенной победы «Баварии». Но мы смогли настроиться на игру и хорошо защищаться. Сегодня команда играла значительно лучше, чем против «Айнтрахта».

Нам удалось быстро оправиться от пропущенного мяча и ответить красивым исполнением штрафного от Налдо. Потом у нас было несколько хороших моментов, но не хватило везения, когда Бургшталер попал в перекладину или Горецка убегал один на один. А могли бы и повести в счёте. В играх с такими мастеровитыми командами всегда необходима удача. Но и одним очком мы можем быть довольны. Мы его заслужили.

Во втором тайме «Бавария» усилила своё давление, но мы уверенно защищались и смотрелись на поле единым целым. Я доволен игрой своей команды», - цитирует Вайнцирля официальный сайт «Шальке».