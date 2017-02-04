Лам провел 500-й матч за «Баварию»
Матч 19-го тура
бундеслиги с «Шальке» (1:1) на «Альянц-Арене» стал для защитника «Баварии»
Филиппа Лама 500-м в составе клуба.
33-летний игрок обороны начал игру на скамейке запасных, но на 78-й минуте вышел на замену вместо Рафиньи.
Лам дебютировал в основном составе «Баварии» 13 ноября 2002 года в матче Лиги чемпионов с «Лансом» (3:3). В той же игре за команду впервые сыграл полузащитник Бастиан Швайнштайгер. Теперь вместе с ним Лам делит восьмое место по матчам за всю историю клуба.
Лам выходил в стартовом составе «Баварии» в 477 матчах из 500 и одержал с командой 332 победы.
В составе «Баварии» Лам семь раз становился чемпионом Германии и отстает на один титул от рекордсменов: Оливера Кана, Бастиана Швайнштайгера и Мехмета Шолля.
С 2011 года защитник является капитаном команды.
Напомним, в январе стало известно о том, что после окончания сезона Лам планирует завершить игровую карьеру.
Матч
Бавария - Шальке 04 - 1:1 (1:1)
Голы
Левандовски 9 (1:0). Налдо 13 (1:1).
Состав
Бавария: Нойер, Бернат (Алаба, 77), Рафинья (Лам, 77), Хуммельс, Мартинес, Алонсо, Видаль, Роббен (Коман, 72), Левандовски, Мюллер, Коста
Шальке 04: Ферманн, Налдо, Колашинац, Хёведес, Бадштубер (Настасич, 59), Горецка (Керер, 87), Бенталеб, Шёпф, Стамбули, Калигиури, Бургшталлер (Шупо-Мотинг, 73)
Предупреждения:
Судья:
Марко Фритц (Германия)
Место и дата
04 февраля 17:30, Альянц Арена, Онлайн-трансляция