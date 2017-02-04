Лам провел 500-й матч за «Баварию»

Матч 19-го тура бундеслиги с «Шальке» (1:1) на «Альянц-Арене» стал для защитника «Баварии» Филиппа Лама 500-м в составе клуба.

33-летний игрок обороны начал игру на скамейке запасных, но на 78-й минуте вышел на замену вместо Рафиньи.

Лам дебютировал в основном составе «Баварии» 13 ноября 2002 года в матче Лиги чемпионов с «Лансом» (3:3). В той же игре за команду впервые сыграл полузащитник Бастиан Швайнштайгер. Теперь вместе с ним Лам делит восьмое место по матчам за всю историю клуба.

Лам выходил в стартовом составе «Баварии» в 477 матчах из 500 и одержал с командой 332 победы.

В составе «Баварии» Лам семь раз становился чемпионом Германии и отстает на один титул от рекордсменов: Оливера Кана, Бастиана Швайнштайгера и Мехмета Шолля.

С 2011 года защитник является капитаном команды.

Напомним, в январе стало известно о том, что после окончания сезона Лам планирует завершить игровую карьеру.