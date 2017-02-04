Гол Радулова не спас «Монреаль» от поражения в матче с «Вашингтоном»
Матч
регулярного чемпионата НХЛ между «Монреалем» и «Вашингтоном» завершился победой
гостей. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Вашингтона».
В первом периоде матч был прерван на 11 минут из-за дыры в борту, после чего игра возобновилась.
У хозяев голом и результативной передачей отметился российский форвард Александр Радулов. Еще один гол в активе Макса Пачьоретти.
У «Вашингтона» россияне Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов результативными действиями . Шайбы забрасывали Джей Бигл, Андре Бурковски и Никлас Бэкстрем. У «Монреаля» 67 очков и четвертое место.
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Монреаль - Вашингтон - 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)
Голы:
Бигл (Уинник, Уилсон), 3:02 (0:1). Радулов (Пачиоретти, Дано), 7:32 (1:1). Бураковски (Эллер, Коннолли), 29:26 (1:2). Бэкстрём (Нисканен), 45:16 (1:3). Пачиоретти (Пачиоретти), 47:49 (2:3).
Место и дата
04 февраля 21:00, Белл Центр, Онлайн-трансляция