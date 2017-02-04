Гол Радулова не спас «Монреаль» от поражения в матче с «Вашингтоном»

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Монреалем» и «Вашингтоном» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Вашингтона».

В первом периоде матч был прерван на 11 минут из-за дыры в борту, после чего игра возобновилась.

У хозяев голом и результативной передачей отметился российский форвард Александр Радулов. Еще один гол в активе Макса Пачьоретти.

У «Вашингтона» россияне Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов результативными действиями . Шайбы забрасывали Джей Бигл, Андре Бурковски и Никлас Бэкстрем. У «Монреаля» 67 очков и четвертое место.

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