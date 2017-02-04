«Филадельфия» в овертайме обыграла «Лос-Анджелес»
Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Лос-Анджелесом» и «Филадельфией» завершился победой гостей в овертайме. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Филадельфии».
Единственную шайбу в овертайме забросил Джефф Картер. «Филадельфия» набрала 59 очков и занимает седьмое место на Востоке. У «Лос-Анджелеса» 58 очков и седьмое место на Западе.
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Филадельфия - Лос-Анджелес - 0:1 О.Т. (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы:
Картер (Копитар, Даути), 62:35 (0:1).
Место и дата
04 февраля 21:00, Веллс Фарго Центр, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически