Мануэль Нойер: Нельзя всегда добиваться побед только за счет удачи

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер подвел итоги матча 19-го тура бундеслиги с «Шальке» (1:1) на «Альянц-Арене» в Мюнхене.

«Всегда на первом месте стоит результат, но и немаловажно то, как он был добыт. Первый тайм был не таким, каким мы его себе представляли.

Во втором тайме мы старались изо всех сил, но нам не хватило удачи. Однако нельзя всегда добиваться победы только за счет удачи, как это было против «Фрайбурга», – приводит слова Нойера официальный сайт клуба.

Напомним, на девятой минуте «Бавария» повела в счете после гола поляка Роберта Левандовски, соперник отыгрался через четыре минуты, когда забил бразилец Налдо.

«Бавария» продолжает лидировать в бундеслиге, опережая РБ «Лейпциг» на четыре очка.

7 февраля команда примет «Вольфсбург» в матче 1/8 финала Кубка Германии.