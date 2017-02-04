«ПСЖ» обыграл «Дижон» и вышел на второе место в чемпионате Франции

Матч 23-го тура чемпионата Франции между «Дижоном» и «ПСЖ» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «ПСЖ».

В составе победителей забивали Луас Моура, Тиаго Силва и Эдинсон Кавани. У «Дижона» отличился Жулио Тавареш.

«ПСЖ» набрал 49 очков и вышел на второе место в чемпионате Франции, опередив «Ниццу», которой столько же очков, но парижане впереди по дополнительным показателям. У «Дижона» 24 очка и 15-е место.

Чемпионат Франции. Лига 1

23-й тур



