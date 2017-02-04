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«ПСЖ» обыграл «Дижон» и вышел на второе место в чемпионате Франции

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 23-го тура чемпионата Франции между «Дижоном» и «ПСЖ» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «ПСЖ».

В составе победителей забивали Луас Моура, Тиаго Силва и Эдинсон Кавани. У «Дижона» отличился Жулио Тавареш.

«ПСЖ» набрал 49 очков и вышел на второе место в чемпионате Франции, опередив «Ниццу»,  которой столько же очков, но парижане впереди по дополнительным показателям. У «Дижона» 24 очка и 15-е место.

Чемпионат Франции. Лига 1

23-й тур

Матч

Дижон - ПСЖ - 1:3 (1:1)

Голы

Лукас 29 (0:1). Жулио Тавареш 31 (1:1). Тиаго Силва 81 (1:2). Кавани 84 (1:3).

Состав

Дижон: Рейне, Шафик, Лотье, Варро, Руэфли, Абед, Лис-Мелу (Бахамбула, 87), Мартен (Бела, 76), Бальмон (Мари, 85), Жулио Тавареш, Дьони

ПСЖ: Ареола, Орье, Курзава, Тиаго Силва, Маркиньос, Дракслер, Рабьо, Мотта, Матюиди (Гедеш, 72), Лукас (Бен Арфа, 72), Кавани (Нкунку, 85)

Предупреждения:

Руэфли, 53 - Мотта, 32; Орье, 87

Судья:

Амори Делерю (Франция)

Место и дата

04 февраля 22:00, Гастон Жерар, Онлайн-трансляция



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