Хет-трик Руденко принес «Спартаку-2» победу над «Олимпией» из Румынии

«Спартак-2» одержал победу над «Олимпией» из Сату-Маре (4:3) в контрольном матче на сборе на Кипре.

Три гола в составе красно-белых забил форвард Александр Руденко, еще один мяч на счету Георгия Мелкадзе.

Отметим, что к 57-й минуте «Спартак-2» вел со счетом 4:0, после чего пропустил три гола.

Команда Дмитрия Гунько одержала третью победу на сборе. Следующий матч «Спартак-2» проведет 12 февраля с «Краснодаром-2» в рамках Кубка ФНЛ.

Ларнака (Кипр)

Контрольный матч

«Спартак-2» (Россия) – «Олимпия» (Румыния) – 4:3 (3:0)

Голы: Руденко, 16, 36, 56. Мелкадзе, 23 – Войку, 57, 68, 86.

«Спартак-2»: Аверкиев, Щербаков (Сокол, 60), Лихачев (Мамин, 60), Рассказов (Шанбиев, 60), Ломовицкий (Пантелеев, 60), Бабаев (Савичев, 60), Цыганков (Самсонов, 60), Полубояринов (игрок на просмотре, 35), Мелкадзе (к) (игрок на просмотре), игрок на просмотре (Федчук, 73), Руденко (Синодзука, 60).