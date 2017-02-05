Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Джокович- : -Хачанов
Футбол  Египет- : -Камерун
Футбол  Зенит- : -Оденсе
Футбол  Ювентус- : -Интер
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Хет-трик Руденко принес «Спартаку-2» победу над «Олимпией» из Румынии

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

«Спартак-2» одержал победу над «Олимпией» из Сату-Маре (4:3) в контрольном матче на сборе на Кипре.

Три гола в составе красно-белых забил форвард Александр Руденко, еще один мяч на счету Георгия Мелкадзе.

Отметим, что к 57-й минуте «Спартак-2» вел со счетом 4:0, после чего пропустил три гола.

Команда Дмитрия Гунько одержала третью победу на сборе. Следующий матч «Спартак-2» проведет 12 февраля с «Краснодаром-2» в рамках Кубка ФНЛ.

Ларнака (Кипр)

Контрольный матч

«Спартак-2» (Россия) – «Олимпия» (Румыния) – 4:3 (3:0)

Голы: Руденко, 16, 36, 56. Мелкадзе, 23 – Войку, 57, 68, 86.

«Спартак-2»: Аверкиев, Щербаков (Сокол, 60), Лихачев (Мамин, 60), Рассказов (Шанбиев, 60), Ломовицкий (Пантелеев, 60), Бабаев (Савичев, 60), Цыганков (Самсонов, 60), Полубояринов (игрок на просмотре, 35), Мелкадзе (к) (игрок на просмотре), игрок на просмотре (Федчук, 73), Руденко (Синодзука, 60).

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Кутьин: Наш тандем с Милевским напоминает мне связку с Савиным в тульском «Арсенале»Нападающий «Тосно» Александр Кутьин поделился впечатлениями от победы над армянским «Алашкертом» (2:0).Логашов стал игроком «Тосно»Бывший защитник «Локомотива» Арений Логашов перешел в «Тосно». Об этом сообщает официальный сайт клуба ФНЛ.Логашов перейдет из «Локомотива» в «Тосно»Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко рассказал, что защитник Арсений Логашов переходит в клуб из Ленинградской области как свободный агент.Арсен Хубулов перешел в «Анжи»Полузащитник Арсен Хубулов перешел в махачкалинский «Анжи». Футболист подписал контракт с дагестанской командой сроком на один год.И.о. главного тренера «Мордовии»: Игроки не бойкотируют тренировкиИ.о. главного тренера «Мордовии» Марат Мустафин опроверг информацию о том, что игроки команды бойкотируют тренировки на сборе в Крыму.Алексей Порфененко: Игроки «Мордовии» не бойкотируют тренировки, а работают индивидуальноНовый руководитель «Мордовии» Алексей Порфененко опроверг информацию, что футболисты команды отказались тренироваться на сборе в Крыму из-за долгов по зарплате.Футболисты «Мордовии» бойкотируют тренировки на сборе в КрымуФутболисты «Мордовии», находящиеся на сборе в Крыму, бойкотируют тренировки из-за долгов по зарплате.Роман Орещук: Нам некого продавать в Европу, ребята с русским паспортом самим нужныБывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук считает, что российские футболисты совсем не востребованы в Европе.Владимир Стржалковский: Банкротство «Динамо» в ближайшие годы не грозитБанкротство московскому «Динамо» в ближайшие годы не грозит, заявил агентству «Р-Спорт» председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» Владимир Стржалковский.«Зенит» может купить полузащитника «Кубани» Якубу«Зенит» в зимнее трансферное окно может приобрести полузащитника «Кубани» Дениса Якубу и отдать его в аренду «Крыльям Советов», сообщает Sportbox.Евгений Бушманов: Поговорил с Федуном. И он меня понялЕвгений Бушманов: Поговорил с Федуном. И он меня понялГлавный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов ответил на актуальные вопросы.Помощниками Бушманова в молодежной сборной России стали тренеры «Спартака-2»Главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов рассказал, кто будет его помощниками в команде.Кирилл Погребняк стал игроком «Зенита-2»24-летний нападающий Кирилл Погребняк подписал контракт с «Зенитом-2».Стадион «Динамо» будет сдан в эксплуатацию весной 2018 годаРуководитель проекта «ВТБ Арена парк» Андрей Перегудов сообщил, что футбольный стадион «Динамо» в Москве будет сдан в эксплуатацию весной 2018 года.«Анжи» интересуется форвардом «Зенита» ДолговымПо информации «Советского спорта в Санкт-Петербурге», нападающий «Зенита» Павел Долгов может перейти в «Анжи».«Тосно» в товарищеском матче обыграло болгарскую «Верею»«Тосно» в товарищеском матче на сборе в Турции одержало победу над болгарским клубом «Верея» со счетом 2:0.Ильин стал игроком «Урала»«Урал» заключил долгосрочный контракт с 24-летним нападающим Владимиром Ильиным. Об этом сообщает официальный сайт клуба.Марат Мустафин назначен исполняющим обязанности главного тренера «Мордовии»Марат Мустафин назначен исполняющим обязанности главного тренера саранской «Мордовии».«Мордовия» рассталась с Черышевым и БибиковымКак стало известно «Советскому спорту», в «Мордовии» произошли кадровые изменения: отправлены в отставку генеральный директор Владимир Бибиков и главный тренер Дмитрий Черышев.Панченко покинул сбор «Динамо» в ТурцииНападающий «Динамо» Кирилл Панченко покинул сбор в Турции по семейным обстоятельствам и пропустит контрольный матч с «Тоболом», сообщает официальный твиттер бело-голубых.
Главные новости
Футбол
Хет-трики Гамшика и Мертенса помогли «Наполи» разгромить «Болонью»
Футбол
«Эйбар» разгромил «Валенсию», забив четыре безответных мяча
Футбол
«Спартак» начал сбор в Эстепоне
Футбол
Сборная Буркина-Фасо обыграла Гану в матче за третье место Кубка африканских наций
Футбол
«ПСЖ» обыграл «Дижон» и вышел на второе место в чемпионате Франции
Хоккей
Гол Радулова не спас «Монреаль» от поражения в матче с «Вашингтоном»
Хоккей
Россия обыграла Финляндию и вышла в финал чемпионата мира по хоккею с мячом
Футбол
Арсен Венгер: «Челси» не проигрывает сильным командам, это всегда залог чемпионства
Футбол
Юрген Клопп: «Ливерпулю» нужно проснуться, так играть нельзя
MMA
Два российских бойца сразятся за титул американской организации
все новости
Спартак-2
Спартак-2календарьстатистика
Александр Руденко
Александр Руденковсе новости
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзевсе новости
Дмитрий Гунько
Дмитрий Гуньковсе новости
Россия. ФНЛ
Россия. ФНЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости