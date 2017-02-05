Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Джокович- : -Хачанов
Футбол  Египет- : -Камерун
Футбол  Зенит- : -Оденсе
Футбол  Ювентус- : -Интер
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Спартак» начал сбор в Эстепоне

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

«Спартак» приступил к работе на втором сборе в испанской Эстепоне.

Под руководством главного тренера красно-белых Массимо Карреры будут тренироваться 26 игроков:

вратари: Артем Ребров, Сергей Песьяков, Александр Селихов;

защитники: Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Евгений Макеев, Маурисио, Сердар Таски, Иван Хомуха;

полузащитники: Джано Ананидзе, Денис Глушаков, Роман Зобнин, Александр Зуев, Игорь Леонтьев, Лоренсо Мельгарехо, Ивелин Попов, Александр Самедов, Квинси Промес, Артем Тимофеев, Фернандо;

форварды: Денис Давыдов, Зе Луиш и Луис Адриано.

Отметим, что из игроков, участвовавших в сборе в ОАЭ, в Испанию не полетели защитники Денис Кутин и Александр Пуцко, а также полузащитник Аяз Гулиев.

При этом из «Спартака-2» были вызваны защитник Иван Хомуха и полузащитник Игорь Леонтьев.

В субботу же «Спартак» провел первую тренировку на поле футбольного центра «Арройо Энмедио». Игроки размялись, после чего выполнили различные упражнения на технику. В завершение занятия Каррера предложил команде сыграть в футбол.

Как отмечал по окончании первого сбора главный тренер «Спартака», в Испании игрокам предстоит выполнить еще больший объем работы, чем в ОАЭ.

Напомним, что на втором сборе «Спартак» проведет два контрольных матча. 10 февраля красно-белые сыграют с «Осиеком», а соперник по матчу, который состоится 16 февраля, определится позднее.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Юрий Семин: Надеюсь, Миранчук останетсяЮрий Семин: Надеюсь, Миранчук останетсяГлавный тренер «Локомотива» - о Миранчуке, селекции, плюсах и минусах подготовки на сегодняшний день.Янник Боли: Я хочу уйти из «Анжи», потому что не понимаю цели клубаФорвард «Анжи» Янник Боли заявил о желании уйти из клуба, отметив при этом, что у него пока нет других вариантов продолжения карьеры.Маргасов стал игроком «Локомотива»Защитник Тимофей Маргасов подписал контракт с «Локомотивом». Об этом сообщает официальный сайт клуба.«Оренбург» проиграл «Словацко» на сборе в Турции«Оренбург» потерпел поражение от «Словацко» (2:3) в контрольном матче на сборе в Турции.Илья Геркус: Иванович? Составить конкуренцию «Зениту» по предложению «Локомотив» пока не можетПрезидент «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о переходе защитника «Челси» Бранислава Ивановича в «Зенит».Еще один универсал для «Спартака». Кем интересуются красно-белые?Еще один универсал для «Спартака». Кем интересуются красно-белые?Обозреватель «Советского спорта» рассказывает об универсальном фланговом защитнике, на которого, по слухам, положил глаз «Спартак».«Анжи» сообщил о потасовке во время контрольного матчаИз твиттера махачкалинской команды «Анжи», которая сейчас проводила контрольный матч с турецким клубом «Элязыгспор», стало известно о серьезной потасовке на поле.Сергей Прядкин: Нет опасности, что «Томь» сойдет с дистанцииПрезидент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что «Томь» продолжит выступление в премьер-лиге, несмотря на финсовые проблемы.«Локомотив» отказался от нападающего? Свежие трансферные новости и слухи«Локомотив» отказался от нападающего? Свежие трансферные новости и слухи«Советский спорт» рассказывает о том, что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки.Сергей Прядкин: По манежу «Урал» возникает много вопросов от клубов премьер-лигиПрезидент РФПЛ Сергей Прядкин высказался о возможном проведении домашних матчей «Урала» в одноименном манеже в Екатеринбурге.Александр Головин: Если бы я достиг уровня Дзагоева, попробовал бы свои силы в ЕвропеПолузащитник ЦСКА Александр Головин рассказал, есть ли у него желание уехать в Европу.«Рубин»и «Анжи» интересуются полузащитником «Немана»«Рубин» и «Анжи» входят в число клубов, проявляющих интерес к полузащитнику «Немана» Павлу Савицкому, сообщает Tribuna.com.Вопрос по манежу ФК «Урал» пока не решенПрезидент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что лига не против проведения матчей в манеже, но по манежу «Урала» возникает много вопросов.Маргасов присоединился к «Локомотиву» и подпишет контрактРанее Маргасов выступал за «Ростов», Сибирь» и «Крылья Советов».Олег Кузьмин: В матче с «Осиеком» больше переживал за то, как будет вести себя коленоВо втором тайме контрольного матча с хорватским «Осиеком» (1:2) на поле вышел капитан «Рубина» Олег Кузьмин, сыгравший, таким образом, впервые после майской встречи с ЦСКА. После игры защитник поделился впечатлениями.«Локомотив» подписал защитника. Таблица трансферов РФПЛ«Локомотив» подписал защитника. Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Как убивали «Москву»Как убивали «Москву»«ССФ» вспомнил, как в начале 2010 года вдруг исчез ФК «Москва».«Рубин» потерпел первое поражение в 2017 году, уступив «Осиеку»«Рубин» на сборе в испанской Малаге провел товарищеский матч с хорватским «Осиеком» и уступил со счетом 1:2.Радослав Ковач: Дзюба - мой сынок!Бывший защитник «Спартака» Радослав Ковач после товарищеского матча «Зенита» со «Спартой» (0:2) ответил на вопросы телеканала «Матч ТВ».Илья Геркус: Мы все еще работаем по переходу КолкераПрезидент «Локомотива» Илья Геркус рассказал, как развивается ситуация с переходом в стан железнодорожников английского защитника Стивена Колкера.
Главные новости
Футбол
Хет-трики Гамшика и Мертенса помогли «Наполи» разгромить «Болонью»
Футбол
«Эйбар» разгромил «Валенсию», забив четыре безответных мяча
Футбол
«Спартак» начал сбор в Эстепоне
Футбол
Сборная Буркина-Фасо обыграла Гану в матче за третье место Кубка африканских наций
Футбол
«ПСЖ» обыграл «Дижон» и вышел на второе место в чемпионате Франции
Хоккей
Гол Радулова не спас «Монреаль» от поражения в матче с «Вашингтоном»
Хоккей
Россия обыграла Финляндию и вышла в финал чемпионата мира по хоккею с мячом
Футбол
Арсен Венгер: «Челси» не проигрывает сильным командам, это всегда залог чемпионства
Футбол
Юрген Клопп: «Ливерпулю» нужно проснуться, так играть нельзя
MMA
Два российских бойца сразятся за титул американской организации
все новости
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Массимо Каррера
Массимо Карреравсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости