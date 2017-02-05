«Спартак» начал сбор в Эстепоне

«Спартак» приступил к работе на втором сборе в испанской Эстепоне.

Под руководством главного тренера красно-белых Массимо Карреры будут тренироваться 26 игроков:

вратари: Артем Ребров, Сергей Песьяков, Александр Селихов;

защитники: Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Евгений Макеев, Маурисио, Сердар Таски, Иван Хомуха;

полузащитники: Джано Ананидзе, Денис Глушаков, Роман Зобнин, Александр Зуев, Игорь Леонтьев, Лоренсо Мельгарехо, Ивелин Попов, Александр Самедов, Квинси Промес, Артем Тимофеев, Фернандо;

форварды: Денис Давыдов, Зе Луиш и Луис Адриано.

Отметим, что из игроков, участвовавших в сборе в ОАЭ, в Испанию не полетели защитники Денис Кутин и Александр Пуцко, а также полузащитник Аяз Гулиев.

При этом из «Спартака-2» были вызваны защитник Иван Хомуха и полузащитник Игорь Леонтьев.

В субботу же «Спартак» провел первую тренировку на поле футбольного центра «Арройо Энмедио». Игроки размялись, после чего выполнили различные упражнения на технику. В завершение занятия Каррера предложил команде сыграть в футбол.

Как отмечал по окончании первого сбора главный тренер «Спартака», в Испании игрокам предстоит выполнить еще больший объем работы, чем в ОАЭ.

Напомним, что на втором сборе «Спартак» проведет два контрольных матча. 10 февраля красно-белые сыграют с «Осиеком», а соперник по матчу, который состоится 16 февраля, определится позднее.