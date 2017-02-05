«Кубань» победила «Фехервар» в Кубке ЕГФ

читайте также

ФГР признала неудовлетворительным выступление сборных России, но Трефилов и Торгованов останутся главными тренерами Исполком Федерации гандбола России (ФГР) признал неудовлетворительным выступление мужской сборной России на чемпионате мира 2017 года, а также женской сборной России на чемпионате Европы-2016. Впрочем, главные тренеры сборных Евгений Трефилов и Дмитрий Торгованов продолжат работу.

«Звезда» победила «Луч», «Ростов-Дон» обыграл «Ставрополье-СКФУ» В среду состоялись три матча в женской суперлиге.

«Кубань» победила «Лейпциг» в Кубке ЕГФ «Кубань» одержала победу над «Лейпцигом» (33:27) в матче четвертого тура группового этапа Кубка ЕГФ в Германии.

Трефилов и Бужан примут участие в семинаре для тренеров женской суперлиги Федерация гандбола России проведет в Москве семинар для тренеров женской суперлиги.

«Кубань» победила «Лейпциг» в Кубке ЕГФ «Кубань» одержала победу над немецким «Лейпцигом» (32:24) в матче третьего тура группового этапа Кубка ЕГФ в Краснодаре.

Евгений Трефилов: Обо мне всякое писали, а как только успех, сразу говорят, как мы любим тебя, родного Главный тренер женской сборной России Евгений Трефилов рассказал об отношении к Интернету.

«Ростов-Дон» победил «Динамо-Синару», «Кубань» была сильнее «Уфы-Алисы» «Ростов-Дон» одержал победу над «Динамо-Синарой» (27:20) в матче суперлиги.

Евгений Трефилов: Чемпионат Европы открыл очень много наших проблем Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов оценил выступление национальной команды на чемпионате Европы в Швеции.

Евгений Трефилов: Как раньше говорили: «Служу Советскому Союзу»… Сегодня в Москве Минспорта России наградило лауреатов уходящего года в области физической культуры и спорта.

Трефилов признан лучшим тренером 2016 года Главный тренер женской сборной России Евгений Трефилов стал лучшим тренером по версии Национальной премии в области физической культуры и спорта в номинации «Гордость России».

Сергей Шишкарев: Трефилов продолжит работу на посту главного тренера сборной Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев рассказал, что главный тренер сборной России Евгений Трефилов продолжит работу с командой.

Сергей Шишкарев: Я не дам Трефилова в обиду Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев высказался о методах работы главного тренера сборной России Евгения Трефилова.

Евгений Трефилов: Датчанки «месили» сегодня российских королев Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов прокомментировал ничью с командой Дании (26:26), которая не позволила российским спортсменкам выйти в полуфинал турнира.

Евгений Трефилов: Сегодня было желание написать заявление об уходе Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов прокомментировал ничью с командой Дании (26:26), которая не позволила российским спортсменкам выйти в полуфинал турнира.

Трефилов извинился перед Ростовом-на-Дону Главный тренер женской сборной России Евгений Трефилов принес извинения жителям Ростова-на-Дону за резкие высказывания в адрес города во время матча чемпионата Европы с Чехией (26:24).

Евгений Трефилов: Гандболистки России пока еще на Олимпиаде, похоже Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов прокомментировал игру своих подопечных в матче чемпионата Европы против чешской команды.

Евгений Трефилов: Одна опытная гандболистка в конце матча с норвежками сошла с ума Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов считает, что одна из опытных подопечных «сошла с ума» в конце матча чемпионата Европы против команды Норвегии.

Евгений Трефилов: По итогам матча с норвежками кого-нибудь принесем в жертву Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов заявил, что после поражения от норвежек в матче предварительного этапа чемпионата Европы принесет кого-нибудь в жертву.

Евгений Трефилов: У нас тяжелое похмелье после победы на Олимпийских играх Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов прокомментировал поражение своих подопечных от команды Румынии в групповом этапе чемпионата Европы.