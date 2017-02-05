«Кубань» победила «Фехервар» в Кубке ЕГФ
«Кубань» одержала
победу над «Фехерваром» (31:24) в матче пятого тура группового этапа Кубка ЕГФ
в Секешфехерваре.
Самым результативным игроком в составе российской команды стала Наталья Даньшина, забившая семь голов.
Благодаря этой победе «Кубань» обеспечила себе выход в плей-офф. В заключительном туре 12 февраля команда Евгения Трефилова примет в Краснодаре «Брест».
Секешфехервар (Венгрия)
Кубок ЕГФ
Женщины
Групповой этап
Группа B
5-й тур
«Фехервар» (Венгрия) –
«Кубань» (Россия) – 24:31 (11:11)
«Кубань»: Калинина, Самарская; Даньшина (7), Антонова (4), Судакова (4), Горшенина (3), В. Жилинскайте (3), Королева (3), Дьяченко (2), Наливко (2), Я. Жилинскайте (1), Копосова (1), Маренникова (1), Рзаева, Савинова, Ускова.
Турнирное положение:
1. «Кубань» – 8 очков (5 игр). 2. «Брест» (Франция) – 6 (4). 3. «Фехервар» – 4
(5). 4. «Лейпциг» (Германия) – 0 (4).