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«Кубань» победила «Фехервар» в Кубке ЕГФ

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«Кубань» одержала победу над «Фехерваром» (31:24) в матче пятого тура группового этапа Кубка ЕГФ в Секешфехерваре.

Самым результативным игроком в составе российской команды стала Наталья Даньшина, забившая семь голов.

Благодаря этой победе «Кубань» обеспечила себе выход в плей-офф. В заключительном туре 12 февраля команда Евгения Трефилова примет в Краснодаре «Брест».

Секешфехервар (Венгрия)

Кубок ЕГФ

Женщины

Групповой этап

Группа B

5-й тур

«Фехервар» (Венгрия) – «Кубань» (Россия) – 24:31 (11:11)

«Кубань»: Калинина, Самарская; Даньшина (7), Антонова (4), Судакова (4), Горшенина (3), В. Жилинскайте (3), Королева (3), Дьяченко (2), Наливко (2), Я. Жилинскайте (1), Копосова (1), Маренникова (1), Рзаева, Савинова, Ускова.

Турнирное положение: 1. «Кубань» – 8 очков (5 игр). 2. «Брест» (Франция) – 6 (4). 3. «Фехервар» – 4 (5). 4. «Лейпциг» (Германия) – 0 (4).

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