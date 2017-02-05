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«Эйбар» разгромил «Валенсию», забив четыре безответных мяча

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 21-го тура чемпионата Испании «Валенсия» на своем поле проиграла «Эйбару» со счетом 0:4.

В составе победителей дубль оформил Серхи Энрич и по разу отличились Адриан Гонсалес и Дани Гарсия.

«Эйбар» с 32 очками занимает седьмое место в турнирной таблице, а «Валенсия» расположилась на 16-й строчке, имея в активе 19 баллов.

В следующем туре «летучие мыши» 11 февраля на выезде сыграют с «Бетисом», а подопечные Хосе Мендилибара двумя днями позже примут «Гранаду».

Чемпионат Испании
21-й тур

Матч

Валенсия - Эйбар - 0:4 (0:2)

Голы

Энрих 28 (0:1). Гонсалес 45 (0:2 - пен.). Гарсия Д. 57 (0:3). Энрих 77 (0:4).

Состав

Валенсия: Алвес, Мангаля, Монтойя, Гарай, Канселу (Орельяна, 46), Суарес, Гайя, Медран, Солер, Мина (Баккали, 73), Дзадза

Эйбар: Родригес, Арбилья, Гальвес (Рамис, 16), Лежён, Педро Леон, Энрих, Капа, Гонсалес (Рико, 73), Гарсия Д., Пенья, Эскаланте

Предупреждения:

Гайя, 66; Гарай, 88 - Рамис, 68

Удаления:

Солер, 45 - нет

Судья:

Педро Хесус Перес Монтеро (Испания)

Место и дата

04 февраля 22:45, Месталья, Онлайн-трансляция

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