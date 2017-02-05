«Эйбар» разгромил «Валенсию», забив четыре безответных мяча
В матче 21-го тура чемпионата
Испании «Валенсия» на своем поле проиграла «Эйбару» со счетом 0:4.
В составе
победителей дубль оформил Серхи Энрич и по разу отличились Адриан Гонсалес и
Дани Гарсия.
«Эйбар» с
32 очками занимает седьмое место в турнирной таблице, а «Валенсия»
расположилась на 16-й строчке, имея в активе 19 баллов.
В
следующем туре «летучие мыши» 11 февраля на выезде сыграют с «Бетисом», а подопечные
Хосе Мендилибара двумя днями позже примут «Гранаду».
Чемпионат Испании
21-й тур
Матч
Голы
Энрих 28 (0:1). Гонсалес 45 (0:2 - пен.). Гарсия Д. 57 (0:3). Энрих 77 (0:4).
Состав
Валенсия: Алвес, Мангаля, Монтойя, Гарай, Канселу (Орельяна, 46), Суарес, Гайя, Медран, Солер, Мина (Баккали, 73), Дзадза
Эйбар: Родригес, Арбилья, Гальвес (Рамис, 16), Лежён, Педро Леон, Энрих, Капа, Гонсалес (Рико, 73), Гарсия Д., Пенья, Эскаланте
Предупреждения:
Гайя, 66; Гарай, 88 - Рамис, 68
Удаления:
Солер, 45 - нет
Судья:
Педро Хесус Перес Монтеро (Испания)
Место и дата
04 февраля 22:45, Месталья, Онлайн-трансляция