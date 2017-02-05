Хет-трики Гамшика и Мертенса помогли «Наполи» разгромить «Болонью»
В матче
23-го тура чемпионата Италии «Наполи» на выезде разгромил «Болонью» со счетом 7:1.
В составе
победителей хет-трик оформил Марек Гамшик и Дрис Мертенс и один раз отличился
Лоренсо Инсинье, а у хозяев поля единственный мяч забил Василис Торосидис.
Стоит
отметить, нападающий хозяев поля Маттиа Дестро не реализовал пенальти.
Добавим,
на 26-й минут поле покинул нападающий неаполитанцев Хосе Кальехон, получив
красную карточку, а спустя шесть минут вслед за испанцем отправился защитник «Болоньи»
Адам Масина.
«Наполи» с
48-ю очками занимает второе место в турнирной таблице, а «Болонья»
расположилась на 13-й строчке, имея в активе 27 баллов.
В
следующем туре неаполитанцы 10 февраля примут «Дженоа», а красно-синие двумя
днями ранее сыграют с «Миланом».
Чемпионат Италии
23-й тур
Матч
Голы
Гамшик 4 (0:1). Инсинье 6 (0:2). Мертенс 33 (0:3). Торосидис 36 (1:3). Мертенс 43 (1:4). Гамшик 70 (1:5). Гамшик 74 (1:6). Мертенс 90 (1:7).
Состав
Болонья: Миранте (да Коста, 80), Майетта, Ойконому, Торосидис, Масина, Надь, Пулгар, Крейчи, Джемаили, Риццо (Верди, 46), Дестро (Петкович, 68)
Наполи: Рейна, Хюсай, Альбиоль, Максимович, Гулам, Диавара (Аллан, 62), Зелински (Джаккерини, 73), Гамшик, Кальехон, Мертенс, Инсинье (Рог, 80)
Предупреждения:
Пулгар, 11; Майетта, 61 - Диавара, 20; Кальехон, 24; Хюсай, 75
Удаления:
Судья:
Давиде Масса (Италия)
Место и дата
04 февраля 22:45, Ренато Далл'Ара, Онлайн-трансляция