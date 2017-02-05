Хет-трики Гамшика и Мертенса помогли «Наполи» разгромить «Болонью»

В матче 23-го тура чемпионата Италии «Наполи» на выезде разгромил «Болонью» со счетом 7:1.

В составе победителей хет-трик оформил Марек Гамшик и Дрис Мертенс и один раз отличился Лоренсо Инсинье, а у хозяев поля единственный мяч забил Василис Торосидис.

Стоит отметить, нападающий хозяев поля Маттиа Дестро не реализовал пенальти.

Добавим, на 26-й минут поле покинул нападающий неаполитанцев Хосе Кальехон, получив красную карточку, а спустя шесть минут вслед за испанцем отправился защитник «Болоньи» Адам Масина.

«Наполи» с 48-ю очками занимает второе место в турнирной таблице, а «Болонья» расположилась на 13-й строчке, имея в активе 27 баллов.

В следующем туре неаполитанцы 10 февраля примут «Дженоа», а красно-синие двумя днями ранее сыграют с «Миланом».

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23-й тур