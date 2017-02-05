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Хет-трики Гамшика и Мертенса помогли «Наполи» разгромить «Болонью»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Хет-трики Гамшика и Мертенса помогли «Наполи» разгромить «Болонью»
Источник: ФК «Наполи»

В матче 23-го тура чемпионата Италии «Наполи» на выезде разгромил «Болонью» со счетом 7:1.

В составе победителей хет-трик оформил Марек Гамшик и Дрис Мертенс и один раз отличился Лоренсо Инсинье, а у хозяев поля единственный мяч забил Василис Торосидис.

Стоит отметить, нападающий хозяев поля Маттиа Дестро не реализовал пенальти.

Добавим, на 26-й минут поле покинул нападающий неаполитанцев Хосе Кальехон, получив красную карточку, а спустя шесть минут вслед за испанцем отправился защитник «Болоньи» Адам Масина.

«Наполи» с 48-ю очками занимает второе место в турнирной таблице, а «Болонья» расположилась на 13-й строчке, имея в активе 27 баллов.

В следующем туре неаполитанцы 10 февраля примут «Дженоа», а красно-синие двумя днями ранее сыграют с «Миланом».

Чемпионат Италии
23-й тур

Матч

Болонья - Наполи - 1:7 (1:4)

Голы

Гамшик 4 (0:1). Инсинье 6 (0:2). Мертенс 33 (0:3). Торосидис 36 (1:3). Мертенс 43 (1:4). Гамшик 70 (1:5). Гамшик 74 (1:6). Мертенс 90 (1:7).

Состав

Болонья: Миранте (да Коста, 80), Майетта, Ойконому, Торосидис, Масина, Надь, Пулгар, Крейчи, Джемаили, Риццо (Верди, 46), Дестро (Петкович, 68)

Наполи: Рейна, Хюсай, Альбиоль, Максимович, Гулам, Диавара (Аллан, 62), Зелински (Джаккерини, 73), Гамшик, Кальехон, Мертенс, Инсинье (Рог, 80)

Предупреждения:

Пулгар, 11; Майетта, 61 - Диавара, 20; Кальехон, 24; Хюсай, 75

Удаления:

Масина, 32 - Кальехон, 26

Судья:

Давиде Масса (Италия)

Место и дата

04 февраля 22:45, Ренато Далл'Ара, Онлайн-трансляция

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