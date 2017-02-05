Билеты на Супербоул стремительно растут в последние перед матчем дни

Американские болельщики начали проявлять значительно больший интерес к билетам на «Супербоул», когда за матча осталось всего несколько дней. До этого цены у перекупщиков последовательно снижались, однако на этой неделе, по мере приближения игры, начался резкий подъём.

Согласно официальным данным от компании TicketIQ, средняя цена билета на «Супербоул» по состоянию на вечер пятницы составляла уже 4900 долларов, то есть она выросла на 30% в течение трех последних дней. Если посмотреть на самые дешевые билеты, то и там есть существенный рост: можно было найти квиток на вход минимум за 2730 долларов. Рост за три дня составил почти 600 долларов.

«Советский спорт» будет представлен на Супербоуле целой бригадой корреспондентов, поэтому за экслюзивными фото и видео вы сможете следить до матча и непосредственно по его ходу, в том числе в социальных сетях.